Агент Крицюка: «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» интересовались, но он не хотел быть вторым вратарем»

Агент Станислава Крицюка сообщил, что вратарем интересовались португальские топ-клубы.

В настоящее время россиянин выступает за « ».

«Для меня он остается одним из лучших вратарей в Португалии. Все эти клубы были заинтересованы в нем, но они рассматривали его как запасной вариант, а он не хотел быть вторым вратарем, поэтому никогда не изучал возможность подписания контракта с этими клубами в таком статусе.

У «Бенфики», «Порту» и « » очень сильные вратари, но эти клубы в самом деле интересовались Станиславом», — сказал Яго Фернандес.