Агент Крицюка: «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» интересовались, но он не хотел быть вторым вратарем»
Агент Станислава Крицюка сообщил, что вратарем интересовались португальские топ-клубы.
В настоящее время россиянин выступает за «Жил Висенте».
«Для меня он остается одним из лучших вратарей в Португалии. Все эти клубы были заинтересованы в нем, но они рассматривали его как запасной вариант, а он не хотел быть вторым вратарем, поэтому никогда не изучал возможность подписания контракта с этими клубами в таком статусе.
У «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» очень сильные вратари, но эти клубы в самом деле интересовались Станиславом», — сказал Яго Фернандес.
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