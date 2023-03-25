Агент Крицюка: «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» интересовались, но он не хотел быть вторым вратарем»

Теги высшая лига Португалия Порту Бенфика Спортинг Жил Висенте Станислав Крицюк Футбол

Агент Станислава Крицюка сообщил, что вратарем интересовались португальские топ-клубы.

В настоящее время россиянин выступает за «Жил Висенте».

«Для меня он остается одним из лучших вратарей в Португалии. Все эти клубы были заинтересованы в нем, но они рассматривали его как запасной вариант, а он не хотел быть вторым вратарем, поэтому никогда не изучал возможность подписания контракта с этими клубами в таком статусе.

У «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» очень сильные вратари, но эти клубы в самом деле интересовались Станиславом», — сказал Яго Фернандес.

2 комментария

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Мосгорсуд
Как мне нравятся эти агенты....любую бездарность готовы распиарить)
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Hvaldimir
Легенда!
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