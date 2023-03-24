Киммих об отставке Нагельсманна: «Горячая тема, но клуб не подтвердил, не могу комментировать. Юлиан – выдающийся тренер, он в топ-3 из тех, с кем я работал»

Теги Бавария бундеслига Германия Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн Футбол

Йозуа Киммих высказался о возможном увольнении Юлиана Нагельсманна.

Ранее стало известно, что «Бавария» решила уволить тренера и позвать на его место Томаса Тухеля.

«Могу только сказать, что Юлиан – выдающийся тренер. В моей карьере было много тренеров, и он легко входит в тройку лучших.

Но сейчас я не могу ничего комментировать, пожалуйста, уважайте это. Конечно, понятно, что сейчас это горячая тема, но клуб ничего не подтвердил», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

«Бавария» внезапно убирает Нагельсманна. Вместо него – Тухель

Увольнение Нагельсманна удивило его и большую часть команды. Некоторые игроки «Баварии» поддерживали тренера

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4 комментария

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simplehumble
Мы тебя уволили но не уволили
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Sevuska
Юлиан - блестящий тренер и никогда без работы не останется 👍
В Реал , вот например , после ухода Анчелотти.
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melmi
Огласите весь список
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<~Inter~>
Так понимаю Пеп, Флик и Нагельсманн в его топ 3
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