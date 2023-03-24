Киммих об отставке Нагельсманна: «Горячая тема, но клуб не подтвердил, не могу комментировать. Юлиан – выдающийся тренер, он в топ-3 из тех, с кем я работал»
Йозуа Киммих высказался о возможном увольнении Юлиана Нагельсманна.
Ранее стало известно, что «Бавария» решила уволить тренера и позвать на его место Томаса Тухеля.
«Могу только сказать, что Юлиан – выдающийся тренер. В моей карьере было много тренеров, и он легко входит в тройку лучших.
Но сейчас я не могу ничего комментировать, пожалуйста, уважайте это. Конечно, понятно, что сейчас это горячая тема, но клуб ничего не подтвердил», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.
«Бавария» внезапно убирает Нагельсманна. Вместо него – Тухель
Увольнение Нагельсманна удивило его и большую часть команды. Некоторые игроки «Баварии» поддерживали тренера
В Реал , вот например , после ухода Анчелотти.