Увольнение Нагельсманна удивило его и большую часть команды. Некоторые игроки «Баварии» поддерживали тренера

Теги Бавария бундеслига Германия Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн Футбол

Уход Юлиана Нагельсманна из «Баварии» стал неожиданностью для него и игроков.

Ранее стало известно, что мюнхенцы решили уволить тренера и позвать на его место Томаса Тухеля.

По информации Sport1, Нагельсманн и значительная часть состава были удивлены и не готовы к увольнению специалиста.

Часть важных игроков команды поддерживала Юлиана, в частности, Йозуа Киммих. Однако у некоторых звезд команды не сложились отношения с тренером. Трения в команде были почти всегда.

Отмечается, что Нагельсманну было сложно управлять составом «Баварии», и некоторые запасные игроки жаловались на нехватку игрового времени.

«Бавария» внезапно убирает Нагельсманна. Вместо него – Тухель

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89 комментариев

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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Young Anton
настал такой момент что либо оставлять Нагельсманна либо упускать Тухеля. А Тухель бриллиант все команды феерили при нём ну кроме ПСЖ потому что это не команда
В смысле не команда? Что за бред вы пишите. Оскорбление самого титулованного клуба Франции, протяжении 10 лет стабильно играющего в ЛЧ и выходящего из группы, клуба, в котором играли и сидели себе имя Рональдиньо, Раи, Николя Анелька, Юри Джоркаефф, Джордж Веа, Марко Верратти, Эдинсон Кавани и др., НЕ ДЕЛАЕТ ВАМ ЧЕСТИ.
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Илья Игнатьев
Ответ zidane467554
не пойму тебя что задело полнейшее превосходство баварии над интером в группе, когда немецкие середняки выглядят и то лучше итальянской топ команды? везде пишешь про фк голливуд.
Ну так и есть же
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pasmike
Честно говоря было интересно смотреть куда зайдет Бавария Нагеля в ЛЧ. Да и в бундеслиге какую-никакую интригу создал.
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Лёха Жданчик
Все в одностороннем порядке решил эгоист Салихамиджич
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Бодратустра
Ответ Young Anton
настал такой момент что либо оставлять Нагельсманна либо упускать Тухеля. А Тухель бриллиант все команды феерили при нём ну кроме ПСЖ потому что это не команда
ПСЖ при нем достиг высшей точки в своей истории
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Виталий Ан
Ответ jane gunn
Вроде как и за Тухеля радостно, но и одновременно очень жаль Нагельсмана, он точно не заслуживал такого.
Не понимаю негодований по этому поводу. Ничего не показал в Баварии. Обыграть ПСЖ? Так видно что далеко не в кондициях парижане. В бундес лиге второе место! И нельзя сказать что Боруссия мега сильная. Да и по результатам видно что при нем просела Бавария. Да, перспективный тренер но не более того. Не по статусу Баварии точно. В чем проблема?
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<~Inter~>
Ответ kvn9
Думаю, истинные причины пока не вскрылись, изначально не особо желал его прихода, не особо сожалею и сейчас. Стенания по поводу его отставки не разделяю (связываю это с тем, что большинство смотрит Баварию только в ЛЧ), мой список претензий к нему листа полтора убористым почерком, образно говоря. Отставка при этом действительно выглядит как нелогичная, именно из-за промежуточных результатов в ЛЧ, а одни недовольны, другие довольны - было и будет всегда и везде в схожих ситуациях, это жизнь.
Странно, что они взяли абсолютно такого же тренера на его места. Абсолютно одинаковые фрики зацикленные на тактики и в следствии чего оба имеют проблемы с коммуникацией внутри клуба
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Young Anton
Ответ nurikkkk
Баварию можно понять, ПСЖ и Реал на него сильно претендовали. Пожалуй самый беспроигрышный вариант в отличии от Почеттино и Зидана. Не говоря о всяких Левах и Энрике
Лев топ всегда хотел его в каком-нибудь клубе увидеть
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Young Anton
настал такой момент что либо оставлять Нагельсманна либо упускать Тухеля. А Тухель бриллиант все команды феерили при нём ну кроме ПСЖ потому что это не команда
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-1
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London.is.blue
Мешок с картошкой Кан и середняк Салимаджич в лучших традициях мюнхенской мафии показали наггетсу его место.
Нечего спорить с легендами монополии, а то быстро за дверь выставят.
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Emotions
Уже столько времени прошло, а официального заявления так и нет...
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FrankR
Для Баварии это сильно нездоровая тема увольнять неплохого в целом тренера на финише ЛЧ. Клуб в заметном кризисе упрвления.
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Egorushka56
Вот тут реально и за Тухеля радостно, и Нагеля жалко. Перед назначением Нагеля больше хотелось подписания именно Тухеля, но кто бы его тогда отпустил, после победы в ЛЧ? А сейчас убирать тренера, у которого с результатами всё в целом нормально. Да, в БЛ вторые, но там одно очко всего. Зато в ЛЧ укатал Барсу, Интер и ПСЖ. Да и на Сити наверняка план бы придумал.
Такое ощущение, что захотели повторения счастливой истории с Ханси Фликом, когда его назначили перед игрой с БД, и в итоге он выиграл вообще всё с клубом) но не факт, что история повторится) В любом случае Томасу и Юлиану удачи!
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LLiriKK
Где-то взгрустнул один Упамекано…
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SexyCow
Ответ Vitto
До победы в ЛЧ еще было 3 сложнейших шага. В том году в ЛЧ обосрался, в этом в БЛ.
Для гениев 220iq , я написал "шанс"
+5
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+5
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d3fstqd
Интересно, что же там у них произошло такого, что его уволили. Вы увольняете самого перспективного молодого тренера Германии и берете более возрастного тренера, который смог посраться с руководствами всех клубов, где он тренировал. Крайне удивлюсь, если внезапно Тухель станет ласковым и пушистым.
+2
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nurikkkk
Баварию можно понять, ПСЖ и Реал на него сильно претендовали. Пожалуй самый беспроигрышный вариант в отличии от Почеттино и Зидана.
Не говоря о всяких Левах и Энрике
+1
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xxx-xxx
Ответ Мельников Михаил
Зачем его жалеть? Он охренел. Почувствовал себя суперзвездой, ничерта ещё не выиграв вообще. Я не знаю, какие доподлинно были причины увольнения. Но что он самый ОТВРАТНЫЙ тренер в Баварии за хрен знает сколько лет, для меня факт.
Не Мостовой укусил ?)
+4
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+4
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Горемычный Рибери
Кстати 1 апреля на игру с Боруссией выйдет в стартовом составе наш любимчик Буна Сар,а после этого и в лиге чемпионов в Манчестере.
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Макс Кидалов
Честно говоря, Тухель тоже не лучший поступок совершил, все таки Нагельсман его коллега по работе и это поступок ощущается как подлый вместе с руководством Баварии. Тем более если Бавария так поступился с Нагельсманом, то точно так же и может поступить с Тухелем, он разве это не понимает? Тухель мог бы просто отказать Баварии и не вести переговоры, а у Баварии особого выбора топ тренера не было кроме Тухеля, поэтому они бы не стали увольнять Нагельсмана так резко. А Тухель летом мог бы хоть Баварию, хоть Реал возглавить, очень большие шансы были бы и выбор широкий
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Vitto
Ответ SexyCow
У Нагельсмана украли шанс выиграть ЛЧ, он был одним из фаворитов турнира, просто нагло отстранили от турнира. Надеюсь это его закалит.
До победы в ЛЧ еще было 3 сложнейших шага. В том году в ЛЧ обосрался, в этом в БЛ.
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-3
-3
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& Co1366
Мясной Баварии ненужен стал вегетарианец Нагельсман.
+1
0
+1
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Vovan94
Какие то тёрки с руководством или любимчиками руководства из игроков. Иначе это увольнение похоже на бред. Не вижу ни одной адекватной причины. Не обгоняют всех на 15 очков к этому моменту? Вряд ли это нормальная причина,все равно к концу чемпионата будут лидерами+ игра с Сити скоро. Это ж что он им там такого сказал
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Said Saidov
Да просто для кого то он слишком молод.
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Зеленый хвостик
Странное решение
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