Уход Юлиана Нагельсманна из «Баварии» стал неожиданностью для него и игроков.

Ранее стало известно, что мюнхенцы решили уволить тренера и позвать на его место Томаса Тухеля.

По информации Sport1, Нагельсманн и значительная часть состава были удивлены и не готовы к увольнению специалиста.

Часть важных игроков команды поддерживала Юлиана, в частности, . Однако у некоторых звезд команды не сложились отношения с тренером. Трения в команде были почти всегда.

Отмечается, что Нагельсманну было сложно управлять составом «Баварии», и некоторые запасные игроки жаловались на нехватку игрового времени.

«Бавария» внезапно убирает Нагельсманна. Вместо него – Тухель