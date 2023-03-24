Увольнение Нагельсманна удивило его и большую часть команды. Некоторые игроки «Баварии» поддерживали тренера
Уход Юлиана Нагельсманна из «Баварии» стал неожиданностью для него и игроков.
Ранее стало известно, что мюнхенцы решили уволить тренера и позвать на его место Томаса Тухеля.
По информации Sport1, Нагельсманн и значительная часть состава были удивлены и не готовы к увольнению специалиста.
Часть важных игроков команды поддерживала Юлиана, в частности, Йозуа Киммих. Однако у некоторых звезд команды не сложились отношения с тренером. Трения в команде были почти всегда.
Отмечается, что Нагельсманну было сложно управлять составом «Баварии», и некоторые запасные игроки жаловались на нехватку игрового времени.
«Бавария» внезапно убирает Нагельсманна. Вместо него – Тухель
Нечего спорить с легендами монополии, а то быстро за дверь выставят.
Такое ощущение, что захотели повторения счастливой истории с Ханси Фликом, когда его назначили перед игрой с БД, и в итоге он выиграл вообще всё с клубом) но не факт, что история повторится) В любом случае Томасу и Юлиану удачи!
Не говоря о всяких Левах и Энрике