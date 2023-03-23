Кркич объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Барсы» проведет прощальный матч за сборную Каталонии

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Боян Кркич официально объявил о завершении карьеры. 

32-летний экс-игрок «Барселоны» объявил о своем решении во время мероприятия на «Камп Ноу». Ранее о планах Бояна случайно рассказал Жерар Пике. 

«Спасибо всем вам за то, что вы здесь. Все присутствующие – очень важные для меня люди.

Я оказался в системе «Барсе», когда мне было восемь лет, и теперь, в 32 года, после многих лет личного опыта и обучения, я хочу с гордостью объявить, что мой этап в качестве профессионального футболиста подходит к концу.

Я очень благодарен за все, что пережил. Жизнь – это этапы, и я чувствую, что мое время пришло. Я объявляю, что я решил поставить точку в своей карьере», – сказал Кркич. 

Экс-футболист поблагодарил президента «Барселоны» Жоана Лапорту, которого назвал особенным человеком, за то, что тот разрешил провести церемонию прощания на территории клуба.

Также Кркич выразил благодарность своим родителям и заявил, что перед завершением карьеры проведет прощальный матч за сборную Каталонии. 

«Большую часть моей карьеры я провел за границей, и я очень рад попрощаться с Каталонией. Федерация футбола Каталонии работает над организацией матча в начале июня», – заявил Боян. 

Кркич находился в статусе свободного агента после ухода из «Виссел Кобе» в январе 2023-го.

Ранее он выступал за «Барселону», «Рому», «Милан», «Аякс» и иные команды, выиграл чемпионаты Испании и Нидерландов, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубки Испании и Нидерландов и другие трофеи. Также на его счету 1 матч в составе сборной Испании.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

54 комментария

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Олег Комисаров
Ответ Бислан Наврузов
Врсалько завершил???
Да, читал об этом в телеграмм. Зная Спортс, через дня два опубликуют
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Бислан Наврузов
Ответ Олег Комисаров
Врсалько, Озил и Кркич завершили карьеру, могли еще на гастроли в Россию съездить
Врсалько завершил???
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All These Things I Hate
Ответ Tun
Будущий Месси закончил раньше настоящего Месси
У него были проблемы с паническими атаками
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Макс Кидалов
Ответ Bayankin
К сожалению, у парня были панические атаки. Мог и больше достичь,наверное.
Какие ещё панические атаки? Не выдумывай
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Борис Энгельгардт
Ответ AmanEsen
Был небольшой отрезок в Сток Сити в АПЛ, когда казалось, что он возродился. Но как часто и бывает с такими игроками, все очень быстро потухло. У Хамеса и Робиньо было тоже самое в АПЛ.
у Коута в Астон Вилле тоже искорка была
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zer
вот его жизнь помотала, там такой список разношёрстный клубов, за которые он играл! зато мир посмотрел)
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футболлер России
Ответ Artem Piatkov
Кркич, Хефрен, Делофеу, Тельо, Мунир, Фати - прям кладезь фирменных талантов Ла Масии Кто следующий?
дос Сантос ещё
+1
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90 Minutes
Незаметный скучный игрок
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-2
-1
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Boni Jek
Болею за Барселону много лет,но Кркич не нравился,какой то обиженный
+3
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Bayankin
К сожалению, у парня были панические атаки. Мог и больше достичь,наверное.
0
0
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Рустам Атаев
не интересный игрок был. много постов было вначале карьеры. Как игрок был ленивый
+3
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Behruz Nazimov
Ответ nurikkkk
Это тот самый Гави из 2010ого?
Да тот самый ...
0
-1
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Ya Tolik
Ответ Artem Piatkov
Кркич, Хефрен, Делофеу, Тельо, Мунир, Фати - прям кладезь фирменных талантов Ла Масии Кто следующий?
При этом нельзя отменять сам факт, что каталонцы давали шансы в основной команде всем этим парням!
Разве это плохо?
+3
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nurikkkk
Это тот самый Гави из 2010ого?
0
-2
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Ilkham_VGB
Второй месси закончил раньше месси.
0
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Павел Ларичев
Средненький игрок.
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-1
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ALMANAC
Испанский Давыдов
+1
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Burel
Ответ TAGAY
в сезоне 07/08 был хорош, после смотрю так и не забивал столько.. у Фати ситуация пока что схожая, правда проблемы у Фати физически, тогда как у Бояна были в его голове. не знаю что хуже, но в любом случае жаль его, а Фати все может исправить, еще не поздно!
лучшиий его период - это весна 2010. Он забил за два месяца 7 голов в Ла Лиге !! Когда Барсе даже вничью ни разу нельзя было играть.
В итоге Реал стал вторым с 31 победой из 38
+3
-2
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ALMANAC
Ответ a.k.a. DRAGON0928
в pes-2011 на замену норм выходил
Имба просто. Прокачивал рейтинг до 95-98
+4
0
+4
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umnik3
Похоже, что такая судьба ждет Фати.
0
-1
-1
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AmanEsen
Был небольшой отрезок в Сток Сити в АПЛ, когда казалось, что он возродился. Но как часто и бывает с такими игроками, все очень быстро потухло. У Хамеса и Робиньо было тоже самое в АПЛ.
0
0
0
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Evgen_Hazard
Ответ Tun
Будущий Месси закончил раньше настоящего Месси
Интересно, как он мог стать вторым Месси будучи младше на 3 года. Обычно такое звание присваивают молодняку с разницей в лет 10
+5
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Бухгалтер2021
очередной талант
0
-2
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Павел Ларичев
Ответ Artem Piatkov
Кркич, Хефрен, Делофеу, Тельо, Мунир, Фати - прям кладезь фирменных талантов Ла Масии Кто следующий?
Бартра, Куэнка, пуч и еще куча ноунеймов. Перечислять можно долго
+1
-4
-3
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DolJun
Ответ Tun
Будущий Месси закончил раньше настоящего Месси
уже после него сменилось несколько будущих месси. сейчас этот титул носит фати
+15
-4
+11
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