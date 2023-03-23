Кркич объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Барсы» проведет прощальный матч за сборную Каталонии

официально объявил о завершении карьеры.

32-летний экс-игрок «Барселоны» объявил о своем решении во время мероприятия на « ». Ранее о планах Бояна случайно рассказал Жерар Пике.

«Спасибо всем вам за то, что вы здесь. Все присутствующие – очень важные для меня люди.

Я оказался в системе «Барсе», когда мне было восемь лет, и теперь, в 32 года, после многих лет личного опыта и обучения, я хочу с гордостью объявить, что мой этап в качестве профессионального футболиста подходит к концу.

Я очень благодарен за все, что пережил. Жизнь – это этапы, и я чувствую, что мое время пришло. Я объявляю, что я решил поставить точку в своей карьере», – сказал Кркич.

Экс-футболист поблагодарил президента «Барселоны» , которого назвал особенным человеком, за то, что тот разрешил провести церемонию прощания на территории клуба.

Также Кркич выразил благодарность своим родителям и заявил, что перед завершением карьеры проведет прощальный матч за сборную Каталонии.

«Большую часть моей карьеры я провел за границей, и я очень рад попрощаться с Каталонией. Федерация футбола Каталонии работает над организацией матча в начале июня», – заявил Боян.

Кркич находился в статусе свободного агента после ухода из « » в январе 2023-го.

Ранее он выступал за «Барселону», «Рому», « », « » и иные команды, выиграл чемпионаты Испании и Нидерландов, , Кубок Испании, Суперкубки Испании и Нидерландов и другие трофеи. Также на его счету 1 матч в составе сборной Испании.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.