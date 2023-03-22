Боян Кркич завершил карьеру и попрощается на «Камп Ноу» в четверг. Это случайно раскрыл Пике
Боян Кркич объявит о завершении футбольной карьеры на этой неделе.
«Боян попрощается в четверг, он сообщит о завершении карьеры на «Камп Ноу». Я собираюсь на это мероприятие», – заявил экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике в разговоре с журналистом Жераром Ромеро и стримером Ибаем Льяносом.
Почти сразу он понял, что выдал тайну, и постарался сменить тему, сообщает Diario Sport.
32-летний Кркич находится в статусе свободного агента после ухода из «Виссел Кобе» в январе 2023-го.
Ранее он выступал за «Барселону», «Рому», «Милан», «Аякс» и иные команды, выиграл чемпионаты Испании и Нидерландов, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубки Испании и Нидерландов и другие трофеи. Также на его счету 1 матч в составе сборной Испании.
Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
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Злой ты!!!
Как вчера было.