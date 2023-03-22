Боян Кркич завершил карьеру и попрощается на «Камп Ноу» в четверг. Это случайно раскрыл Пике

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Боян Кркич объявит о завершении футбольной карьеры на этой неделе.

«Боян попрощается в четверг, он сообщит о завершении карьеры на «Камп Ноу». Я собираюсь на это мероприятие», – заявил экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике в разговоре с журналистом Жераром Ромеро и стримером Ибаем Льяносом.

Почти сразу он понял, что выдал тайну, и постарался сменить тему, сообщает Diario Sport.

32-летний Кркич находится в статусе свободного агента после ухода из «Виссел Кобе» в январе 2023-го.

Ранее он выступал за «Барселону», «Рому», «Милан», «Аякс» и иные команды, выиграл чемпионаты Испании и Нидерландов, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубки Испании и Нидерландов и другие трофеи. Также на его счету 1 матч в составе сборной Испании.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

Боян Кркич: «Тяжело бороться с ярлыком «новый Месси». К футболистам относятся как к товару, из человека ты превращаешься в персонажа»

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68 комментариев

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Volchara1986
Если бы не Пике и спортс, хрен бы кто о нём вспомнил
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Nikro9
Ответ Ilia Maksiokov
да да ,братан, ты который это читаешь.... Вот на столько ты старый!!
Братан…Как же грустно
Жаль твой комментарий 1000+ не наберет(
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alberto-m
Ответ predMBAPPE
Возможно нанимал но и они не вылержали его атаки)
🤣🤣🤣
Злой ты!!!
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frumkin78
Ответ Alex Legend
Нет, даже те дивизионы представленные в фифе, это уже верхушка айсберга. А футболом занималось на серьёзном уровне гораздо больше людей в той же Испании даже.
Я понял, согласен, это был стеб про наших "супер профи нападающих, типа Кокорина" которым уровень Кркича даже не снился.
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predMBAPPE
Ответ alberto-m
Он не сможет быть тренером У него большие панические атаки а это тяжёлое заболевание никогда не мог понять почему со своими бабками он не мог нанять себя крутого специалиста психолога
Возможно нанимал но и они не вылержали его атаки)
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гилберт
А мне кажется что все эти Бояны были лет 40 назад.
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alberto-m
Ответ predMBAPPE
Следующий год начнет тренировать молодежку Барсы потом когда нибудь сменит Хави)
Он не сможет быть тренером У него большие панические атаки а это тяжёлое заболевание никогда не мог понять почему со своими бабками он не мог нанять себя крутого специалиста психолога
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Рустам Атаев
Ответ ljolik888
Я молчу , просто ты гений и это надо признать . Правда сколько тебе лет . Или единственное что в футболе ты видел - это видео Дзюбы ?
меньше болей за судейский реал lolik
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Рустам Атаев
Ответ ljolik888
Я молчу , просто ты гений и это надо признать . Правда сколько тебе лет . Или единственное что в футболе ты видел - это видео Дзюбы ?
дзюба твой кумир да фан реала?))
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Alex Legend
Ответ frumkin78
Ты хотел сказать практически все российские, могут позавидовать
Нет, даже те дивизионы представленные в фифе, это уже верхушка айсберга. А футболом занималось на серьёзном уровне гораздо больше людей в той же Испании даже.
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ljolik888
Ответ Рустам Атаев
легенда юношеской Барселоны??))))))Как будто он сыграл за юношескую Барселону 6-7 и тянул их)))миллионы знают м праворукого дзюбу)
Я молчу , просто ты гений и это надо признать . Правда сколько тебе лет . Или единственное что в футболе ты видел - это видео Дзюбы ?
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Рустам Атаев
Ответ ljolik888
Легенда Барселоны юнешенских команд . Во взрослом футболе не так конечно , но о нем знают миллионы людей . Рустам Атаев а ты как ?
сечешь lolik
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Рустам Атаев
Ответ ljolik888
Легенда Барселоны юнешенских команд . Во взрослом футболе не так конечно , но о нем знают миллионы людей . Рустам Атаев а ты как ?
легенда юношеской Барселоны??))))))Как будто он сыграл за юношескую Барселону 6-7 и тянул их)))миллионы знают м праворукого дзюбу)
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frumkin78
Ответ Alex Legend
да даже уровню Кркича большинство футболистов может только позавидовать
Ты хотел сказать практически все российские, могут позавидовать
+1
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Рустам Атаев
Ответ ljolik888
Легенда Барселоны юнешенских команд . Во взрослом футболе не так конечно , но о нем знают миллионы людей . Рустам Атаев а ты как ?
мальчик ты узко мыслишь
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BertNiKK
Ну капец. Ему же совсем недавно было всего 16. И считался чуть ли не суперзвездой восходящей. Боже, уже 16 лет прошло с тех времён. Где мои 14, блин?!
+3
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+3
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ljolik888
Ответ Alex Legend
да даже уровню Кркича большинство футболистов может только позавидовать
Согласен на сто процентов , но главное это понизить Барселону .
+1
-1
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Alex Ken
Ответ Momos
Настоящая легенда! Мало кто так долго подавал надежды и получал столько авансов.
Но Павленко вне конкуренции
+1
0
+1
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ljolik888
Ответ Рустам Атаев
Кркич никак не легенда!
Легенда Барселоны юнешенских команд . Во взрослом футболе не так конечно , но о нем знают миллионы людей . Рустам Атаев а ты как ?
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Alex Legend
Ответ ljolik888
А это разве плохо ? Он поиграл в футбол на высшем уровне - заработал много денег и теперь хочет сказать спасибо клубу , который его воспитал . Да конечно , ждали большего варианта , но как вы можете - Люди - добейтесь большего и я вам буду опладировать!
да даже уровню Кркича большинство футболистов может только позавидовать
+7
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Алексей Скрябин
Ответ sp.msk.86
Как-будто недавно ему было 16 и потом вспоминаешь, что у тебя все это время время шло тоже, с такой же скоростью…
ну спасибо нахрен, пойду поплачу
+7
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cam
Блин гордость такая была за Барсу тогда, когда он в 16-17 лет забивал по 10 голов. Жаль что не сложилось у него
0
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moldfan
Вот так новый Месси, закончил раньше оригинального Месси.
+6
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+6
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Eden Hazard
Ответ Ilia Maksiokov
да да ,братан, ты который это читаешь.... Вот на столько ты старый!!
Вроде вчера было. Дос Сантос новый Роналдиньо, Боян новый Месси. Взрослые контракты первые, Дос Сантос обиделся что у него отступные 30,а у Бояна 60...
Как вчера было.
+10
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Экселлент
Ответ DenizKios
Я думал он уже давно закончил. Припоминаю о нем говорили как о втором Пеле или Марадоне...
Как о втором "Месси" и после него много таких вторых "Месси" было,но сожалению и близко никого!
+2
-1
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