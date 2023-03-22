Боян Кркич объявит о завершении футбольной карьеры на этой неделе.

«Боян попрощается в четверг, он сообщит о завершении карьеры на « ». Я собираюсь на это мероприятие», – заявил экс-защитник «Барселоны» в разговоре с журналистом Жераром Ромеро и стримером Ибаем Льяносом.

Почти сразу он понял, что выдал тайну, и постарался сменить тему, сообщает Diario Sport.

32-летний Кркич находится в статусе свободного агента после ухода из « » в январе 2023-го.

Ранее он выступал за «Барселону», «Рому», « », «Аякс» и иные команды, выиграл чемпионаты Испании и Нидерландов, чемпионов, Кубок Испании, Суперкубки Испании и Нидерландов и другие трофеи. Также на его счету 1 матч в составе сборной Испании.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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