Боян Кркич: «Тяжело бороться с ярлыком «новый Месси». К футболистам относятся как к товару, из человека ты превращаешься в персонажа»

сказал, что понимает, как тяжело приходится в «Барселоне».

«Существует огромная разница в отношении к игрокам в начале, когда все идет хорошо, и потом, когда все идет не так из-за травмы или по любой другой причине. К футболистам относятся как к товару.

Из человека ты превращаешься в персонажа. Когда мне было 17 лет, мне пришлось бороться с ярлыком «новый Месси». Ты учишься уходить от этих навешиваемых ярлыков, осознавать свои границы и принимать их.

Справиться с этим сложно. В этот момент хорошо то, что ты не осознаешь происходящего. Ты исполняешь детскую мечту. Я не понимал масштабов происходящего со мной в 17 лет», – сказал экс-нападающий «Барселоны».

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