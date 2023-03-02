Боян Кркич: «Тяжело бороться с ярлыком «новый Месси». К футболистам относятся как к товару, из человека ты превращаешься в персонажа»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Боян Кркич Ансу Фати Футбол

Боян Кркич сказал, что понимает, как тяжело приходится Ансу Фати в «Барселоне».

«Существует огромная разница в отношении к игрокам в начале, когда все идет хорошо, и потом, когда все идет не так из-за травмы или по любой другой причине. К футболистам относятся как к товару.

Из человека ты превращаешься в персонажа. Когда мне было 17 лет, мне пришлось бороться с ярлыком «новый Месси». Ты учишься уходить от этих навешиваемых ярлыков, осознавать свои границы и принимать их.

Справиться с этим сложно. В этот момент хорошо то, что ты не осознаешь происходящего. Ты исполняешь детскую мечту. Я не понимал масштабов происходящего со мной в 17 лет», – сказал экс-нападающий «Барселоны».

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5 комментариев

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Pertinax Gandi
Помню этого Бояна. Говорили, что будет звезда такая, что вообще. В итоге провел достаточно заурядную карьеру.
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Псевдоадекват
Всегда были и будут "новый месси", но никогда не встречал, что писали про молодых игроков "новый Роналду"
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Tigo_Volchara93
Очень жаль Бояна по человечески, талант нереальный
+2
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QWertY
Денис Давыдов: я такая же уйня
+3
0
+3
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Барсик Юрана
Ещё тяжелее с ярлыком «русский Месси»
+10
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