Дивеев пропустит около месяца. У защитника ЦСКА повреждение мышцы живота

сможет сыграть за не раньше второй половины апреля.

Клуб сообщил, что у защитника по результатам МРТ выявлено повреждение внутренней косой мышцы живота. Восстановление займет около месяца.

Дивеев получил травму в матче с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Мир .

До конца апреля армейцам предстоит сыграть с «Факелом», «Химками», «Уралом», «Локомотивом» и «Ахматом» в чемпионате, с «Крыльями Советов» – в Фонбет Кубке России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас