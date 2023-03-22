Дивеев пропустит около месяца. У защитника ЦСКА повреждение мышцы живота
Игорь Дивеев сможет сыграть за ЦСКА не раньше второй половины апреля.
Клуб сообщил, что у защитника по результатам МРТ выявлено повреждение внутренней косой мышцы живота. Восстановление займет около месяца.
Дивеев получил травму в матче с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ.
До конца апреля армейцам предстоит сыграть с «Факелом», «Химками», «Уралом», «Локомотивом» и «Ахматом» в чемпионате, с «Крыльями Советов» – в Фонбет Кубке России.
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Кстати, и в сборной Игорь получил травму и с сотрясение играл до перерыва при этом же главе медштаба...