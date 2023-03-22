Дивеев пропустит около месяца. У защитника ЦСКА повреждение мышцы живота

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Игорь Дивеев Здоровье Футбол

Игорь Дивеев сможет сыграть за ЦСКА не раньше второй половины апреля.

Клуб сообщил, что у защитника по результатам МРТ выявлено повреждение внутренней косой мышцы живота. Восстановление займет около месяца.

Дивеев получил травму в матче с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Мир РПЛ.

До конца апреля армейцам предстоит сыграть с «Факелом», «Химками», «Уралом», «Локомотивом» и «Ахматом» в чемпионате, с «Крыльями Советов» – в Фонбет Кубке России.

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9 комментариев

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Ростов-на-Дону
Здоровья Дивееву!
+1
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Надежда Касаткина
Ответ Shuller18
Сначала он ногу сломал, от этого никто не застрахован
Как то до этого сезона и посильнее падал и без проблем)))
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Shuller18
Ответ Надежда Касаткина
Странно, такой крепкий игрок, а тут травма за травмой... Кстати, и в сборной Игорь получил травму и с сотрясение играл до перерыва при этом же главе медштаба...
Сначала он ногу сломал, от этого никто не застрахован
+1
0
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Shuller18
Жаль, что сезон фактически в трубу вылетел. Так подумал, что тройка защитников Мойзес-Дивеев-Роша это чуть ли не сильнейшая наша линия на данный момент, а в данной могучей тройке Игорь мозг
+1
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Надежда Касаткина
Странно, такой крепкий игрок, а тут травма за травмой...
Кстати, и в сборной Игорь получил травму и с сотрясение играл до перерыва при этом же главе медштаба...
+4
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Алексей Васильев
Сезон нашел по пи###, кхм наклонной.
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Sergei Vlasco
Ответ СуперКонь
Какая необычная травма
Выйди поиграй
0
-4
-4
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Ибн Хоттабыч
Ответ СуперКонь
Какая необычная травма
Похоже Игорь от Фукса заразился.
+13
0
+13
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СуперКонь
Какая необычная травма
+3
0
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