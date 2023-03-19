Где смотреть сборная Беларуси – Сборная Швейцарии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 25 марта
В субботу, 25 марта, сыграют сборная Беларуси и сборная Швейцарии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Караджордже» в Нови-Саде.
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Беларуси – сборная Швейцарии
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Сборная Швейцарии: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
Комментарии