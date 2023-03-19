Где смотреть Сборная Испании – сборная Норвегии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 25 марта
В субботу, 25 марта, сыграют сборная Испании и сборная Норвегии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Ла Росаледа».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Испании – сборная Норвегии
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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