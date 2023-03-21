У «Эльче» 4-й тренер за сезон – Беккасесе, выигрывавший Суперкубок Южной Америки
Главным тренером «Эльче» назначен Себастьян Беккасесе.
Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Изображение: elchecf.es
Во главе клуба Ла Лиги аргентинец сменил Пабло Мачина. Он четвертый тренер «Эльче» в текущем сезоне.
Беккасесе ранее тренировал «Дефенса и Хустисия» и в 2021 году выиграл с командой Суперкубок Южной Америки.
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