У «Эльче» 4-й тренер за сезон – Беккасесе, выигрывавший Суперкубок Южной Америки

Главным тренером «Эльче» назначен Себастьян Беккасесе.

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Изображение: elchecf.es

Во главе клуба аргентинец сменил Пабло Мачина. Он четвертый тренер « » в текущем сезоне.

Беккасесе ранее тренировал « и Хустисия» и в 2021 году выиграл с командой Суперкубок Южной Америки.

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