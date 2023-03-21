У «Эльче» 4-й тренер за сезон – Беккасесе, выигрывавший Суперкубок Южной Америки

Теги Ла Лига высшая лига Аргентина Эльче Дефенса и Хустисия Себастьян Беккасесе Футбол

Главным тренером «Эльче» назначен Себастьян Беккасесе.

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Изображение: elchecf.es

Во главе клуба Ла Лиги аргентинец сменил Пабло Мачина. Он четвертый тренер «Эльче» в текущем сезоне.

Беккасесе ранее тренировал «Дефенса и Хустисия» и в 2021 году выиграл с командой Суперкубок Южной Америки.

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6 комментариев

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ljolik888
Ответ Давид Agabekyan
Может быть его уже берут под Сегунду
Скорее всего да , там начальство наверняка понимает что шансов остаться ноль - но и хорошее выступление в ЛаЛиге повышает его шансы на успех там в будущем .
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Temp Account
Жаль, Эльче уже не спасти в этом сезоне..
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Давид Agabekyan
Ответ ljolik888
Эльче конечно это не поможет , но для Себастьяна хорошая практика в ЛаЛиге . Покажит более менее хороший результат и глядишь , потом и другие клубы будут заинтересованны в нем .
Может быть его уже берут под Сегунду
+2
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+2
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ljolik888
Ответ Давид Agabekyan
Говоря о тренерах в Ла Лиге. Там уже Севилья Мендилибара назначила
Контракт до конца сезона .
0
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0
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ljolik888
Эльче конечно это не поможет , но для Себастьяна хорошая практика в ЛаЛиге . Покажит более менее хороший результат и глядишь , потом и другие клубы будут заинтересованны в нем .
+2
0
+2
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Давид Agabekyan
Говоря о тренерах в Ла Лиге. Там уже Севилья Мендилибара назначила
+4
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