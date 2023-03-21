«Эльче» уволил Мачина – это третья отставка тренера в сезоне. Клуб идет последним в Ла Лиге, отставая на 13 очков

«Эльче» уволил с поста главного тренера.

Клуб объявил об отставке Мачина после поражения от «Реал Сосьедада» (0:2) в 26-м туре Ла Лиги. Специалист уволен из клуба спустя 4 месяца после назначения. Под его руководством «Эльче» выиграл лишь 2 из 12 матчей в .

Отставка Мачина стала третьим увольнением тренера из « » в текущем сезоне – ранее клуб «Эльче» уволил Франсиско Родригеса и Хорхе Альмирона. Клуб занимает последнее 20-е место в турнирной таблице, набрав лишь 13 очков в 26 турах. Занимающая предпоследнюю строчку таблицы «Альмерия» набрала 26 очков.

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