«Эльче» уволил Мачина – это третья отставка тренера в сезоне. Клуб идет последним в Ла Лиге, отставая на 13 очков

Теги Ла Лига отставки Эльче Франсиско Хавьер Родригес Хорхе Альмирон Пабло Мачин Футбол

«Эльче» уволил Пабло Мачина с поста главного тренера.

Клуб объявил об отставке Мачина после поражения от «Реал Сосьедада» (0:2) в 26-м туре Ла Лиги. Специалист уволен из клуба спустя 4 месяца после назначения. Под его руководством «Эльче» выиграл лишь 2 из 12 матчей в Ла Лиге.

Отставка Мачина стала третьим увольнением тренера из «Эльче» в текущем сезоне – ранее клуб «Эльче» уволил Франсиско Родригеса и Хорхе Альмирона. Клуб занимает последнее 20-е место в турнирной таблице, набрав лишь 13 очков в 26 турах. Занимающая предпоследнюю строчку таблицы «Альмерия» набрала 26 очков.

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2 комментария

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Stasinho7
Понабрали аргентосов , а кто тренировать их всех будет - найти не могут. Эльче нужно вылетать. Неинтересная, ничем не запоминающаяся команда.
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Кирилл Голивец
В Жироне был хорош, так-то интересный тренер.
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