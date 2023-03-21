В Чите топором убили экс-игрока местного «Локомотива» Егорова. В пьяной ссоре ему нанесли несколько ударов, он скончался на месте от ран

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Умер бывший футболист читинского «Локомотива» Виктор Егоров.

Как сообщает «Чита Онлайн», бывший игрок, тренер и директор забайкальского клуба погиб в понедельник, 20 марта. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 35-летнего жителя Читы.

Задержанный рассказал на допросе, что поссорился с Егоровым во время совместного распития алкогольных напитков и нанес ему несколько ударов топором. От полученных ранений Егоров скончался на месте.

Следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие попросит суд заключить подозреваемого под стражу.

17 комментариев

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nugoboss
Возвращение 1993 г. постепенная, стабильная.
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Ilia Maksiokov
Поспорили кто лучше Месси или Рональду?
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Куй Бышевец
Ответ Eleman SPb
все беды из-за алкашки
Из за наркоты ещё больше
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Axmat Cecenov
Добро пожаловать в ВАГНЕР.
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Alex Qwer
Сколько бед от синьки, алкашка наша беда
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Pb-SE
Это первый случай за сегодня, или я опять все проспал?
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Tollie
просто отдохнули мужики, чё сразу "под стражу" ?!
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kokakoka
Обычный день в Чите
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Vladislav Gryzlov
Ответ Олег Иванов
Скрепная смерть
Можно только вежливо пожелать тебе "нескрепной"
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Олег Иванов
Скрепная смерть
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Ахимассс
Быдло и синька это бурная смесь
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Analjinn
Синька - чмо.
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Kyancey
Интересно, что такого нашептал на ухо этиловый змей, что спиртной демон набросился на своего визави.
Синька - зло!
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stason79
проклятый НАТО!
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Каталонская Шапка
За Байкалом лучше не светить хлебалом
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Eleman SPb
все беды из-за алкашки
+20
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+18
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Peter Parker
В Читаго без перемен
+34
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