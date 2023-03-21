РФС предложил снизить ставку НДС до 0% для себя и клубов РПЛ на рекламу и договоры по медиаправам. 2,3 млрд рублей – потенциальная налоговая экономия

РФС выступил с инициативой обеспечения льготного налогообложения для клубов Мир .

Союз предложил установить ставку налога на добавленную стоимость на уровне 0% для РФС и клубов чемпионата России. Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев представил презентацию на эту тему на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Эта ставка будет распространятся на спонсорские и рекламные контракты, а также договоры по медиаправам. Эффект нововведения составит 2,3 миллиарда рублей налоговой экономии от заработанных футболом средств.

В РФС считают, что данная мера позволит направить клубам дополнительные средства на привлечение болельщиков на стадионы.

Денис Рогачев также рассказал о том, как обстоит ситуация с доходами РФС в этом сезоне.

«Доходы РФС не упали. Что касается клубов, мы узнаем это, когда начнется процесс лицензирования на новый сезон. По предварительным данным, показатели не сильно уменьшились. Во многом благодаря развитию букмекерского бизнеса.

Я прогнозирую, что ничего критичного по части спонсорства не произойдет и российский футбол справится с проблемами», – сказал Рогачев.

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