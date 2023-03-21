РФС предложил снизить ставку НДС до 0% для себя и клубов РПЛ на рекламу и договоры по медиаправам. 2,3 млрд рублей – потенциальная налоговая экономия

Теги премьер-лига Россия РФС Государственная дума Денис Рогачев Матч ТВ деньги Футбол

РФС выступил с инициативой обеспечения льготного налогообложения для клубов Мир РПЛ.

Союз предложил установить ставку налога на добавленную стоимость на уровне 0% для РФС и клубов чемпионата России. Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев представил презентацию на эту тему на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Эта ставка будет распространятся на спонсорские и рекламные контракты, а также договоры по медиаправам. Эффект нововведения составит 2,3 миллиарда рублей налоговой экономии от заработанных футболом средств.

В РФС считают, что данная мера позволит направить клубам дополнительные средства на привлечение болельщиков на стадионы.

Денис Рогачев также рассказал о том, как обстоит ситуация с доходами РФС в этом сезоне. 

«Доходы РФС не упали. Что касается клубов, мы узнаем это, когда начнется процесс лицензирования на новый сезон. По предварительным данным, показатели не сильно уменьшились. Во многом благодаря развитию букмекерского бизнеса.

Я прогнозирую, что ничего критичного по части спонсорства не произойдет и российский футбол справится с проблемами», – сказал Рогачев. 

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22 комментария

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BeastI666I
Ответ schwein
Вася, доброе утро! Все не частное, но очень много частников. Я вам крупнейших частников РФ написал.
тарифы ЖКХ растут не ради частников. хотя бы это очевидно для тебя, Фома?
Это все поборы государства... ой, иваны непуганные.
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nobrainnopain
Это не налоговая экономия, а недоимка в бюджет страны, из которого эти деятели черпают ресурсы.
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schwein
Ответ BeastI666I
ты неадекватный? то есть водоснабжение, отопление, элеткроэнергия, мусорные полигоны это все ЧАСТНОЕ?! Управляшки просто посрединики.
Вася, доброе утро! Все не частное, но очень много частников. Я вам крупнейших частников РФ написал.
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BeastI666I
Ответ schwein
Мне всегда было интересно, вы когда такое пишете, вы как вообще предполагаете перераспределять деньги из коммуналки куда то еще? Особенно с учетом того, что во многих крупных городах коммуналкой занимаются частные компании, те же Т Плюс, РВК или РКС. Или ради плюсов все стерпит.
ты неадекватный? то есть водоснабжение, отопление, элеткроэнергия, мусорные полигоны это все ЧАСТНОЕ?!
Управляшки просто посрединики.
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Валера, уходи!!!
да схренали?
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BeastI666I
Ответ Ебздрогыч
Переложить потери бюджета также предлагается на бюджетников, повысив тарифы на коммунальные услуги
не смешно. они и так это УЖЕ сделали. тарифы официально 2 раза в год повышают! ДВА, мать его, раза в год!!!
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BeastI666I
да что, черт побери, вы такое несете?!?!?
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Ковид 07.10.52
Посмешил...У нас футбол - убыточное предприятие...какая может быть добавленная стоимость...ну да ладно, так у нас налоги устроены...но ужас в том, что футбол кормится с налогов , которые формируют государственный бюджет...и зачем придумывать нулевые налоги, когда проще увеличить количество денег даваемых клубам...Так нет ...будут перекладывать из одного кармана в другой, потом в третий и опять в первый....тьфу...
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schwein
Ответ Vitto
Частная компания заплатит больше НДС, налогов на прибыль.
Ха, официальная прибыль в ЖКХ? Ну насмешили.
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Vitto
Ответ schwein
Мне всегда было интересно, вы когда такое пишете, вы как вообще предполагаете перераспределять деньги из коммуналки куда то еще? Особенно с учетом того, что во многих крупных городах коммуналкой занимаются частные компании, те же Т Плюс, РВК или РКС. Или ради плюсов все стерпит.
Частная компания заплатит больше НДС, налогов на прибыль.
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Алексей Байбатров
О, новая лазейка стричь бабло? Деньги они для привлечения болельщиков хотят выделить. Вы бы их не изгоняли для начала.
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Андрей Богусонов
Я за!!! Только сперва госфинансирование запретить..
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Slavnov
Сосут из всех бюджетов подряд и все мало, пофиг бы, пусть брали, не такие уж и большие деньги, так хоть делали бы что-то, стадионы на урале, сибири, дальнем востоке, академии, базы для сборов, но нет, все смывают не пойми куда, не ЧМ в стране было 4 стадиона мирового уровня
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Vatikan
И мне! И мне тоже НДС 0%
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Fatty Toni
Ой, а можно мне тоже ставку налоговую до 0 уронить? 2,3 лярдов налоговой экономии конечно не будет, но хоть покушать себе куплю после оплаты коммуналки.
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Подкат Пенальтьевич
РФС прям РПЦ номер два. Какую пользу обществу приносят непонятно. Но льготы постоянно требуют.
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schwein
Ответ Ебздрогыч
Переложить потери бюджета также предлагается на бюджетников, повысив тарифы на коммунальные услуги
Мне всегда было интересно, вы когда такое пишете, вы как вообще предполагаете перераспределять деньги из коммуналки куда то еще?
Особенно с учетом того, что во многих крупных городах коммуналкой занимаются частные компании, те же Т Плюс, РВК или РКС.
Или ради плюсов все стерпит.
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Циник Петербургский
"Согласно пункту 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение налогом на добавленную стоимость производится по налоговой ставке 10 процентов при реализации лекарственных средств, включая лекарственные субстанции, в том числе внутриаптечного изготовления..."

Футбол в стране стал намного важнее лекарств? Какая жизнь прекрасная наступила! ))
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avcgloronalduMU
этих дармоедов разогнать, понаделали всяких комитетов, а толку
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luasanotu
Опять наш работничек по 10 комментов пишет, а потом бежит на мультиаккаунты их плюсовать)))
Но его не тронут, он же свой)))
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Ебздрогыч
Это прекрасно! То есть вся страна объективно стала жить хуже, люди в реальном выражении становятся беднее, а избавить от налогов надо футбольные клубы, которые финансируются государством или госкорпорациями. Охренеть какая чудесная схема!
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Ебздрогыч
Переложить потери бюджета также предлагается на бюджетников, повысив тарифы на коммунальные услуги
+38
-6
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