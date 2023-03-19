Где смотреть Сборная Швеции – Сборная Бельгии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 24 марта
В пятницу, 24 марта, сыграют сборная Швеции и сборная Бельгии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Френдс Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Швеции – сборная Бельгии
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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