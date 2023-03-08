Фанаты «Лацио» оскорбляли Осимхена и скандировали антисемитские кричалки после игры с «Наполи»

Теги Лацио серия А Италия болельщики Наполи Федерация футбола Италии Виктор Осимхен дискриминация Футбол

Фанаты «Наполи» оскорбляли нападающего «Наполи» Виктора Осимхена

После матча между этими командами в 25-м туре Серии А в социальных сетях появилось видео, на котором около сотни болельщиков римской команды скандировали антисемитские кричалки. Это произошло за пределами стадиона «Диего Армандо Марадона».

Спортивный судья Серии А также попросил включить в расследование эпизод с оскорбительными кричалками в адрес нигерийского форварда «Наполи». 

Итальянская федерация футбола (FIGC) начала расследование данного инцидента. Ранее по итогам этого матча «Лацио» уже оштрафовали на 15 000 евро за то, что фанаты бросали петарды в сторону болельщиков «Наполи» и скандировали оскорбительные кричалки о фанатах неаполитанцев. 

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12 комментариев

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Fatty Toni
Срочно нужен фанАйДи. Срочно!
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Silent Mode
Так осимхен чёрный, а семиты это вообще другая этническая группа…
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ramaldanov
Так фанаты Лацио или Наполи?
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Alex Legend
Ответ otchim kaloeda
если им было бы не по фиг,они оскорблялибы его?
Это не так работает, фанатам априори плевать на игроков соперника, и сказать какую-нибудь гадость - обычное дело.
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Феликс Магат
У фанатов Лацио это в крови
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otchim kaloeda
Ответ Alex Legend
А в чём связь? По твоему им не пофиг что там Осимхен выиграет?
если им было бы не по фиг,они оскорблялибы его?
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Alex Legend
Ответ alexis2020
Давно пора наказать любителей муссолини в виде запрета посещать болельщикам домашние матчи. Может так поймут
Так это ведь дискредитация по идеологическим мотивам, в европе так не принято.
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Alex Legend
Ответ otchim kaloeda
дебилы...Осимхен в конце сезона поднимет над головой скудетто,войдет в историю,как первый обладатель скудетто как игрок Наполи в 21 веке.. А эти дикари будут смотреть,когда же Лацио выиграют что-то
А в чём связь? По твоему им не пофиг что там Осимхен выиграет?
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otchim kaloeda
дебилы...Осимхен в конце сезона поднимет над головой скудетто,войдет в историю,как первый обладатель скудетто как игрок Наполи в 21 веке..
А эти дикари будут смотреть,когда же Лацио выиграют что-то
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Kemal Gul
Ответ alexis2020
Давно пора наказать любителей муссолини в виде запрета посещать болельщикам домашние матчи. Может так поймут
Думаю, эти уже ничего не поймут. Но на стадионе им точно делать нечего, правда
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alexis2020
Давно пора наказать любителей муссолини в виде запрета посещать болельщикам домашние матчи. Может так поймут
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Саша Казанов
Никогда такого не было и вот опять
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