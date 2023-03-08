Фанаты «Лацио» оскорбляли Осимхена и скандировали антисемитские кричалки после игры с «Наполи»

Фанаты «Наполи» оскорбляли нападающего «Наполи» .

После матча между этими командами в 25-м туре Серии А в социальных сетях появилось видео, на котором около сотни болельщиков римской команды скандировали антисемитские кричалки. Это произошло за пределами стадиона «Диего Армандо Марадона».

Спортивный судья Серии А также попросил включить в расследование эпизод с оскорбительными кричалками в адрес нигерийского форварда «Наполи».

Итальянская федерация футбола (FIGC) начала расследование данного инцидента. Ранее по итогам этого матча « » уже оштрафовали на 15 000 евро за то, что фанаты бросали петарды в сторону болельщиков « » и скандировали оскорбительные кричалки о фанатах неаполитанцев.