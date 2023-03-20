Анчелотти о класико: «Реал» заслужил победу, очень хорошая игра. У меня остались сомнения по незасчитанному голу»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти считает, что «Реал» заслужил победу над «Барселоной».

Мадридский клуб проиграл класико со счетом 1:2 в рамках чемпионата Испании.

«Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы все перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра.

Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Все решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.

[Что касается незасчитанного гола], то мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка все по правилам. Но мы имеем право сомневаться.

Будем бороться до конца [за победу в Ла Лиге].

Мы расстроены из-за поражения, но команда будет бороться во всех трех турнирах до конца. Если будем играть так же, то будем побеждать», – сказал главный тренер «Реала».

На 81-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио не был засчитан после консультации с ВАР и видеопросмотра из-за положения вне игры.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

54 комментария

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Nika Akin
Ответ ЧИКО
Ну конечно заслуживала, а как по другому… гол не защитами из за вне игры, а что пол ступни считается вне игры, вопросы к ФИФА. Хоть раз в жизни, можете проиграть достойно, по мужски? и постоянно не ныть, что вам что-то не зачитали…
можно, конечно! Дрогба, например, играл по-мужски против барсы. А особенно по-мужски катался на газоне Бускетс. И Суарес падал в штрафной по-мужски. И от пластмассовой тоже по-мужски полкоманды падала.
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aim
Ответ Alexander Sragovich
Удар Лёвы х 2, удар Рафы головой, удар Кристенсена пяткой, удар Серджи.
Крис еще головой бил на гол
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aim
Что ? )) Он шутит чтоли ? ) Реал был где-то между отчаянными подкатами Вальверде и заездами Вини с пуляниями в молоко. Куда он там был ближе ? )) Курам на смех
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Нефанатик
Это позорнейший матч Реала в сезоне. Чисто тренерское поражение. Карло пора на выход.
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mudskipper
В футболе нет такого понятия "заслужили". Побеждает тот, кто забивает больше мячей, чем соперник. У игроков Мадрида дрожали колени почти весь матч, что странно для чемпионов, которые недавно еще переламывали лучшие клубы мира. Барса была быстрее, резче, голоднее. Вот главная причина.
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Goofts
Ответ The Best
Как нейтральный болельщик могу сказать что Барселона полностью переиграла Реал,не знаю может Анчелотти смотрел другой матч) Араухо опять сожрал Винни,Бензема небыло видно на поле.
Бензема не видно после Чм, в ла лиге только пенальти забивает. Исключение первый матч с ливерпулем. Срочно нужен форвард, он начинает пешеходить
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ДЖИН
Ответ Asad Usmanhodjaev
а ваш уровень это Виктория?
Наш уровень это реал Мадрид. Запомни это Дон!
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Catalonia is the independent republic
Играть так же- это надеяться на автогол с нулевого угла в каждом следующем матче???
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Duha1967
Анчи этим интервью очень испортил свою репутацию статистика на лицо по игре реал был слабее а офсайд хоть см но был. Анчи в стойло к Особенному
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umnik3
Ответ Igor Shalamov
кроме барселонской секты они есть у всех адекватных
Ты про себя и глистов в своем животе, когда говоришь от лица многих?
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aslvowk@mail.ru
В этом весь Реал - сомневаться в том, что точно определила компьютерная техника. В трансляцию линию провели, показали офсайд, а у них сомнения... Ох уж этот Перес и компания
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llolishe
Ответ Born is the King
Я понимаю для Реала нет понятия офсайд,но правила иногда должны работать и для реала
Слушай я думаю если бы Роналду еще играл бы за Реал и забил бы такой гол Барселоне его бы засчитали
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ЧИКО
Ну конечно заслуживала, а как по другому… гол не защитами из за вне игры, а что пол ступни считается вне игры, вопросы к ФИФА. Хоть раз в жизни, можете проиграть достойно, по мужски? и постоянно не ныть, что вам что-то не зачитали…
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wodziegg
"Наверняка все по правилам. Но мы имеем право сомневаться."
Просто идеальная фраза мадридни, возьмите это слоганом
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Born is the King
Я понимаю для Реала нет понятия офсайд,но правила иногда должны работать и для реала
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Bazilic
«Реал не говорит о судьях»
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Alexander Sragovich
Ответ Zidan GOAT
А какой куче спасений идёт речь? Удары Рафиньи выше ворот, которые Куртуа переводил на угловой? Супер опасных моментов у Барсы не было, не надо тут преувеличивать
Удар Лёвы х 2, удар Рафы головой, удар Кристенсена пяткой, удар Серджи.
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Манас Ырысбеков
Ответ Robs8n Madrid
Карло, проснись, вы не заслужили даже ничьей!!!!!!! Что за бред несет он, я не понимаю!!! За что вы бороться будете, если даже в самом принципиальном матче не боролись!!!?????? Отвратительная игра, отвратительный план на игру, отвратительные выносы, отвратительный Винисиус, которого еще в перерыве менять на Родриго надо было, но почему то он отбегал весь матч!!! Если будете играть так же, то вам абсолютно ничего и нигде не светит!!!
Ага, потом снова возьмут ЛЧ, при чём с такой же игрой)
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Ansu Fati
Дед, выспись и пересмотри матч))
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llolishe
Ответ maestro_I
Ой Карло! В каком моменты игры вы заслужили-то, разные игры чтоль смотрели. Сыграли б так с Ливерпулем отлетели б. Если б Куртау не тащил было б стыдно
Так с Ливерпулем свисток помог там были два чистых пенальти в ворота Реала
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wmfrxwf5rq
Лучше бы ничего не говорил
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Vlad
Что-то то анчелоти поплыл в последнее время
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VuNePonimaete
Поплыл наш дед, жаль конечно этого добряка
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llolishe
Ответ f0rmoceft
Анчелотти поплыл! Откровенную чушь несет. Да, отрывками играли неплохо, но на этом все. Где атакующий футбол, который обещал?
Какими отрывками?Автогол Барселоны-самый опасный момент Реала за матч
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Igor Shalamov
кроме барселонской секты они есть у всех адекватных
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