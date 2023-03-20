считает, что «Реал» заслужил победу над «Барселоной».

Мадридский клуб проиграл класико со счетом 1:2 в рамках .

«Мы провели хорошую игру и заслужили победу. Есть вопрос по поводу незасчитанного гола. В конце матча мы все перепробовали, но потеряли концентрацию и пропустили. Очень хорошая игра.

Матч был равным и конкурентным до самого завершения. Все решилось в мелочах, и мы считали, что игра останется за нами.

[Что касается незасчитанного гола], то мы должны принять эту ситуацию. У меня остались сомнения. Наверняка все по правилам. Но мы имеем право сомневаться.

Будем бороться до конца [за победу в Ла Лиге].

Мы расстроены из-за поражения, но команда будет бороться во всех трех турнирах до конца. Если будем играть так же, то будем побеждать», – сказал главный тренер « ».

На 81-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио не был засчитан после консультации с ВАР и видеопросмотра из-за положения вне игры.

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