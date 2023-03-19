Джейми Каррагер: «Тоттенхэму» стоит избавить Конте от страданий, уволив уже сегодня. Нельзя так говорить о клубе, получая от него целое состояние»

Теги Джейми Каррагер премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Джейми Каррагер посоветовал «Тоттенхэму» немедленно избавиться от Антонио Конте.

Главный тренер «шпор» раскритиковал отношение игроков к делу, упомянув то, что клуб редко выигрывает трофеи.

«Конте хочет, чтобы его уволили во время паузы на матчи сборных. «Шпорам» стоит избавить его от страданий и сделать это уже сегодня.

Его мысль о том, что «Тоттенхэм» давно не побеждает, верна, но нельзя в такой манере говорить о своем клубе. Особенно получая от него целое состояние!

Многие из его аргументов разбивает то, что «Арсенал» идет выше «Тоттенхэма», завершив прошлый сезон на более низкой позиции», – написал бывший защитник «Ливерпуля». 

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33 комментария

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lizarazu
Ответ svft
парикам тут не место (с)
Руни вышел из чата
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City!
Ответ TC@ER18
Проснись, ты обосрался! При реднаппе и поче, шпоры о 4-м месте даже не мечтали. Красивая игра одно, а результаты это совсем другое. И один финал поча не в счет, так как он и там обложался.
При Поче они там играли 3 сезона подряд, о чем ты говоришь
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City!
Ответ TC@ER18
Проснись, ты обосрался! При реднаппе и поче, шпоры о 4-м месте даже не мечтали. Красивая игра одно, а результаты это совсем другое. И один финал поча не в счет, так как он и там обложался.
При Реднаппе шпоры играли в 1/4 ЛЧ.
Весь из себя крутой Конте не может вернуть шпоры стабильно в зону ЛЧ
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TC@ER18
Ответ City!
Конте дико переоцененный тренер. В каждом клубе просит кучу трансферов, а результат где? Кому-то невыигрыш ЛЧ в провал записывают, а с этим итальянцем выйти из группы уже счастье. При Реднаппе и Поче шпоры играли неплохо, Антонио так не может
Проснись, ты обосрался!

При реднаппе и поче, шпоры о 4-м месте даже не мечтали. Красивая игра одно, а результаты это совсем другое. И один финал поча не в счет, так как он и там обложался.
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City!
Ответ Артур Ганненко
Типичный Конте. При том, что результаты(ещё учитывая многочисленные травмы) не так уж и плохи. Идут на 4-м месте. Да, вылетели из лч, но 1/8 для клуба уровня Тоттенхэма не так уж плохо. Но прошел ровно год с момента прихода в новый клуб и Конте, как обычно, начинает со всеми ругаться
Вылет от кальчо это плохо. Это все-таки клуб АПЛ
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City!
Конте дико переоцененный тренер. В каждом клубе просит кучу трансферов, а результат где? Кому-то невыигрыш ЛЧ в провал записывают, а с этим итальянцем выйти из группы уже счастье.
При Реднаппе и Поче шпоры играли неплохо, Антонио так не может
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Ман Сити
Да, как и физрука клоппа
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Ярик01
Ответ Зизуха
А может рокировочку сделать Конте-Поттер?
А смысл, и в Челси и в любой другой команде Конте будет недоволен через полтора года, а под его хотелки ещё и команду соберут
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QWertY
Ответ StarsAndArrows
Многие из его аргументов разбивает то, что «Арсенал» идет выше «Тоттенхэма», завершив прошлый сезон на более низкой позиции», ================= Арсенал только благодаря травмам упустил 4 место,бесит когда у экспертов,когда надо забываются причины того или иного провала команды.
То есть, если Арсенал выиграет чемпионат, то можно сказать, что они выиграли:
а) из за игровых проблем Сити
б) из за травм Ливера
в) из за 10 летнего кризиса МЮ
г) из за трансферов Челси и ухода Абрамовича
д) из за бестрофейности Тоттенхэма
?
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Артур Ганненко
Типичный Конте. При том, что результаты(ещё учитывая многочисленные травмы) не так уж и плохи. Идут на 4-м месте. Да, вылетели из лч, но 1/8 для клуба уровня Тоттенхэма не так уж плохо. Но прошел ровно год с момента прихода в новый клуб и Конте, как обычно, начинает со всеми ругаться
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TC@ER18
Конте сказал правду, но ведь в толерантном мать его западе это не приемлемо. Свободу слово и субъективное мнение слышали? Нет, это другое! Тут работает коллективный засранный разум, где надо говорить, то что тебе говорят по зомби тв или молчать в тряпочку.
А Каррагер как ручная болонка!
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Самозанятый
"Я говорил, что место проклятое, а вы все - руки из жопы!" ©
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Семён Жуйло
А что-то новое? Конте так делал всегда и везде.
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StarsAndArrows
Многие из его аргументов разбивает то, что «Арсенал» идет выше «Тоттенхэма», завершив прошлый сезон на более низкой позиции»,
=================
Арсенал только благодаря травмам упустил 4 место,бесит когда у экспертов,когда надо забываются причины того или иного провала команды.
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Brigant
Конте знает что делает, задолбался уже !
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Vladimir Stozhkov
Ответ SWS
Может дело в самом клубе, при любом тренере тот же результат
Напомни мне, когда Конте вышел с ТТХ в финал ЛЧ? Или что, выйти в финал ЛЧ это так себе средненькое достижение? Типа пффф все же выходят в финал ЛЧ. Это к комментарию про тот же результат.
Интересно, Конте когда шел на огромное бабло в ТТХ, он не знал о том, что клуб давно ничего не выигрывал? Может его как бы и нанимали, чтобы он привил им дух победителей. Он на это подписался. Конте обосрался, а виноват в этом конечно же не Конте, а менталитет)
+1
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Андрей Хенто
С одной стороны да, нельзя выносить сор из избы, с другой стороны возможно это и позволит что-то встряхнуть внутри всей команды, включая руководство, все-таки в словах Конте есть большая доля истины.
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QWertY
Ответ rigobersong
Ну он хотя бы в ЛЧ попадает:)
Мне он сильно напоминает в этом плане Чави: хорош в чемпионате, но посасывает в еврокубках☝🏻
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-2
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rigobersong
Ответ QWertY
Контекс по характеру победитель, он не может смириться с ролью статиста. А с имеющимися ресурсами и конкурентами, он выше 3 места никак не прыгнет. Вот и хочет в тепленькую ПСЖ летом, чтобы всех нагибать в лиге и вылетать в ЛЧ от условных галатасараев. А лучший вариант для Ттх -уволить Парика и пригласить топаря Каррика, который вытащил Боро из задницы шипа и борется за выход АПЛ☝🏻
Ну он хотя бы в ЛЧ попадает:)
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QWertY
Ответ rigobersong
4е место, 1/8 ЛЧ. Или ТТХ с каких-то пор стал главным претендентом на титулы?:) Конте можно все что угодно предъявить, но не то, что он в команде которая тратит меньше Ноттингем Форрестов и Челси идет в зоне ЛЧ:))
Контекс по характеру победитель, он не может смириться с ролью статиста. А с имеющимися ресурсами и конкурентами, он выше 3 места никак не прыгнет. Вот и хочет в тепленькую ПСЖ летом, чтобы всех нагибать в лиге и вылетать в ЛЧ от условных галатасараев.

А лучший вариант для Ттх -уволить Парика и пригласить топаря Каррика, который вытащил Боро из задницы шипа и борется за выход АПЛ☝🏻
+1
-2
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Зизуха
А может рокировочку сделать Конте-Поттер?
не, надо Рангрика пригласить🤣🤣🤣
+3
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+3
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Безумный Макс
конте мужик...сказал как есть
если его уволят то ему только на пользу пойдёт
+4
-1
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DolJun
Ответ svft
парикам тут не место (с)
лучше этого сегодня уже на спортсе не прочитаю. плюс.
+2
-2
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rigobersong
4е место, 1/8 ЛЧ. Или ТТХ с каких-то пор стал главным претендентом на титулы?:) Конте можно все что угодно предъявить, но не то, что он в команде которая тратит меньше Ноттингем Форрестов и Челси идет в зоне ЛЧ:))
+2
-2
0
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SWS
Может дело в самом клубе, при любом тренере тот же результат
+2
0
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