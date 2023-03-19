Джейми Каррагер: «Тоттенхэму» стоит избавить Конте от страданий, уволив уже сегодня. Нельзя так говорить о клубе, получая от него целое состояние»
Джейми Каррагер посоветовал «Тоттенхэму» немедленно избавиться от Антонио Конте.
Главный тренер «шпор» раскритиковал отношение игроков к делу, упомянув то, что клуб редко выигрывает трофеи.
«Конте хочет, чтобы его уволили во время паузы на матчи сборных. «Шпорам» стоит избавить его от страданий и сделать это уже сегодня.
Его мысль о том, что «Тоттенхэм» давно не побеждает, верна, но нельзя в такой манере говорить о своем клубе. Особенно получая от него целое состояние!
Многие из его аргументов разбивает то, что «Арсенал» идет выше «Тоттенхэма», завершив прошлый сезон на более низкой позиции», – написал бывший защитник «Ливерпуля».
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Весь из себя крутой Конте не может вернуть шпоры стабильно в зону ЛЧ
При реднаппе и поче, шпоры о 4-м месте даже не мечтали. Красивая игра одно, а результаты это совсем другое. И один финал поча не в счет, так как он и там обложался.
При Реднаппе и Поче шпоры играли неплохо, Антонио так не может
а) из за игровых проблем Сити
б) из за травм Ливера
в) из за 10 летнего кризиса МЮ
г) из за трансферов Челси и ухода Абрамовича
д) из за бестрофейности Тоттенхэма
?
А Каррагер как ручная болонка!
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Арсенал только благодаря травмам упустил 4 место,бесит когда у экспертов,когда надо забываются причины того или иного провала команды.
Интересно, Конте когда шел на огромное бабло в ТТХ, он не знал о том, что клуб давно ничего не выигрывал? Может его как бы и нанимали, чтобы он привил им дух победителей. Он на это подписался. Конте обосрался, а виноват в этом конечно же не Конте, а менталитет)
А лучший вариант для Ттх -уволить Парика и пригласить топаря Каррика, который вытащил Боро из задницы шипа и борется за выход АПЛ☝🏻
если его уволят то ему только на пользу пойдёт