Джейми Каррагер: «Тоттенхэму» стоит избавить Конте от страданий, уволив уже сегодня. Нельзя так говорить о клубе, получая от него целое состояние»

посоветовал « » немедленно избавиться от .

Главный тренер «шпор» раскритиковал отношение игроков к делу, упомянув то, что клуб редко выигрывает трофеи.

«Конте хочет, чтобы его уволили во время паузы на матчи сборных. «Шпорам» стоит избавить его от страданий и сделать это уже сегодня.

Его мысль о том, что «Тоттенхэм» давно не побеждает, верна, но нельзя в такой манере говорить о своем клубе. Особенно получая от него целое состояние!

Многие из его аргументов разбивает то, что « » идет выше «Тоттенхэма», завершив прошлый сезон на более низкой позиции», – написал бывший защитник «Ливерпуля».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас