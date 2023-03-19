Адли дважды получал желтые за симуляцию в матче с «Баварией», но после ВАР судья отменял их и давал «Байеру» пенальти

Теги Бавария Байер бундеслига Германия судьи Тобиас Штилер видеоповторы Бенжамен Павар Дайо Упамекано Амин Адли Футбол

Судья дважды показывал хавбеку «Байера» желтую карточку за симуляцию, но отменял решение.

Амин Адли заработал для своей команды два пенальти в матче с «Баварией» (2:1) в 25-м туре Бундеслиги: на 53-й минуте после контакта с Бенжаменом Паваром и на 70-й после столкновения с Дайо Упамекано.

В обоих случаях Тобиас Штилер сперва предупреждал полузащитника за симуляцию, а затем, ознакомившись с видеоповтором, менял свою позицию.

Эксекиэль Паласиос реализовал оба одиннадцатиметровых и принес «Байеру» победу.

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2 комментария

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Алекс Мелкумян
Молодцы судьи, хоть не стали как обезьяны упираться и косячить до победного как в АПЛ бы сделали (чтобы якобы авторитет судьи не поколебить)
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Михаил Дьяконов
В этом случае хорошо, что ВАР есть
+4
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