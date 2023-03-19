Адли дважды получал желтые за симуляцию в матче с «Баварией», но после ВАР судья отменял их и давал «Байеру» пенальти

Судья дважды показывал хавбеку « » желтую карточку за симуляцию, но отменял решение.

заработал для своей команды два пенальти в матче с «Баварией» (2:1) в 25-м туре Бундеслиги: на 53-й минуте после контакта с и на 70-й после столкновения с .

В обоих случаях сперва предупреждал полузащитника за симуляцию, а затем, ознакомившись с видеоповтором, менял свою позицию.

Эксекиэль Паласиос реализовал оба одиннадцатиметровых и принес «Байеру» победу.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас