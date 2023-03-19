Адли дважды получал желтые за симуляцию в матче с «Баварией», но после ВАР судья отменял их и давал «Байеру» пенальти
Судья дважды показывал хавбеку «Байера» желтую карточку за симуляцию, но отменял решение.
Амин Адли заработал для своей команды два пенальти в матче с «Баварией» (2:1) в 25-м туре Бундеслиги: на 53-й минуте после контакта с Бенжаменом Паваром и на 70-й после столкновения с Дайо Упамекано.
В обоих случаях Тобиас Штилер сперва предупреждал полузащитника за симуляцию, а затем, ознакомившись с видеоповтором, менял свою позицию.
Эксекиэль Паласиос реализовал оба одиннадцатиметровых и принес «Байеру» победу.
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