«Сити» сыграет с «Шеффилдом» в полуфинале Кубка Англии, «МЮ» или «Фулхэм» – с «Брайтоном»
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» до финала Кубка Англии не встретятся.
Сегодня состоялась жеребьевка полуфинального этапа турнира.
«Ман Сити» попал на «Шеффилд Юнайтед», а «Брайтон» сыграет с победителем пары «МЮ» – «Фулхэм».
«Красные дьяволы» начали игру с «дачниками» в 19:30 по московскому времени. На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция.
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