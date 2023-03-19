«Сити» сыграет с «Шеффилдом» в полуфинале Кубка Англии, «МЮ» или «Фулхэм» – с «Брайтоном»

«Манчестер Сити» и « » до финала Кубка Англии не встретятся.

Сегодня состоялась жеребьевка полуфинального этапа турнира.

« » попал на « », а « » сыграет с победителем пары «МЮ» – « ».

«Красные дьяволы» начали игру с «дачниками» в 19:30 по московскому времени. На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас