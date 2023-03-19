«Сити» сыграет с «Шеффилдом» в полуфинале Кубка Англии, «МЮ» или «Фулхэм» – с «Брайтоном»

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии чемпионшип Брайтон Футбол

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» до финала Кубка Англии не встретятся.

Сегодня состоялась жеребьевка полуфинального этапа турнира.

«Ман Сити» попал на «Шеффилд Юнайтед», а «Брайтон» сыграет с победителем пары «МЮ» – «Фулхэм».

«Красные дьяволы» начали игру с «дачниками» в 19:30 по московскому времени. На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция.

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11 комментариев

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Футбол_это_жизнь
Ответ Vusal Kerimov
Арсенал только можно счесть за соперника, который сфокусировался на АПЛ.. Челси который отказывался забивать голы))) это только предположение
Если бы сити прошёл Ливерпуль ты бы писал у Ливерпуля спад, ТТХ ты бы написал там междусобойчик. Короче ты бы нашел причину )
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Maxim S.
уууууф
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Vusal Kerimov
Ответ Никанор Еселев
Ну да, Фулхэм то поопаснее будет их всех. Бред не неси, чувак
если ты считаешь Фулхэм слабее Челси, тогда советую взглянуть их матчи и посмотреть хотя бы итоги игр, что то Челси не одолел Фулхэм ...а да они слабы в этом сезоне ты прав
0
-4
-4
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Никанор Еселев
Ответ Vusal Kerimov
Арсенал только можно счесть за соперника, который сфокусировался на АПЛ.. Челси который отказывался забивать голы))) это только предположение
Ну да, Фулхэм то поопаснее будет их всех. Бред не неси, чувак
+4
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+4
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Vusal Kerimov
Ответ Никанор Еселев
Эммм. Сити выбили Челси и Арсенал, какбэ
Арсенал только можно счесть за соперника, который сфокусировался на АПЛ.. Челси который отказывался забивать голы))) это только предположение
+2
-5
-3
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Никанор Еселев
Ответ Vusal Kerimov
мне кажется или путь МС до финала больно шелковый? а МЮ попадаются колючий Фулхэм и коренастый Брайтон?
Эммм. Сити выбили Челси и Арсенал, какбэ
+7
-3
+4
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Никанор Еселев
Ммм... Дерби в финале?)
0
-2
-2
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Vusal Kerimov
мне кажется или путь МС до финала больно шелковый? а МЮ попадаются колючий Фулхэм и коренастый Брайтон?
+2
-8
-6
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Arman Markosyan 25
Надеемся, что в финале будет Манчестерское дерби
+6
-2
+4
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<CRISTIANO>
Крутой финал может быть МС - МЮ.
+9
-3
+6
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Artem Piatkov
Сити с очередным трофеем
+4
-5
-1
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