Андрей Кобелев: «В Кубке России нарушен спортивный принцип. Просто увеличили количество матчей, а распределение не совсем справедливое»

Теги Андрей Кобелев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

Андрей Кобелев описал фундаментальную проблему нового формата Фонбет Кубка России.

«Сейчас в системе Кубка нарушен спортивный принцип: одни играют двухматчевые серии, а кто-то решает судьбу в одном матче, где победить может кто угодно.

Такая система введена была из-за отсутствия международных турниров. Просто увеличили количество игр, но не совсем справедливо оказалось такое распределение матчей.

Поэтому из оставшихся команд победить может кто угодно.

Думаю, «Динамо» сможет дойти до финала минимум. А почему нет? Команда очень собранная, готовая побеждать и идти вперед. У них есть все, чтобы победить», – сказал бывший главный тренер московского клуба.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

5 комментариев

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Древний спартач
А что удивительного ? В Лиге Чемпионов раньше играли только чемпионы своих стран , а сейчас и призёры , и те , кто занял 4-5 места . Всё сейчас поставлено с ног на голову , как в мире , так и в футболе .
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Любитель пожрать
Ответ Leon33
Ох, Андрей Николаич, так и скажи, что не осилил принцип. Ну не хватило соображалки, бывает, ты ведь даже простейшие экзамены в нашей Академии РФС сдал на оценку "удовлетворительно", куда уж там "double elimination" понять. Понятно, что Мостовой и этого сдать боится, но это совсем тяжелый случай
Что тут осиливать? Команда, вылетевшая из кубка может вернуться в финале в кубок и обыграть команду, у которой возможности вернуться уже не будет. Это значит что две команды абсолютно не в равных условиях и спортивный принцип грубо нарушен.
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Вратарь Бага
Опять нытьё, что много матчей играть.
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Konstantin Zorin
А мне нравится новый регламент Кубка РФ.
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Leon33
Ох, Андрей Николаич, так и скажи, что не осилил принцип. Ну не хватило соображалки, бывает, ты ведь даже простейшие экзамены в нашей Академии РФС сдал на оценку "удовлетворительно", куда уж там "double elimination" понять. Понятно, что Мостовой и этого сдать боится, но это совсем тяжелый случай
+2
-2
0
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