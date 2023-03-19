Андрей Кобелев: «В Кубке России нарушен спортивный принцип. Просто увеличили количество матчей, а распределение не совсем справедливое»

описал фундаментальную проблему нового формата Фонбет Кубка России.

«Сейчас в системе Кубка нарушен спортивный принцип: одни играют двухматчевые серии, а кто-то решает судьбу в одном матче, где победить может кто угодно.

Такая система введена была из-за отсутствия международных турниров. Просто увеличили количество игр, но не совсем справедливо оказалось такое распределение матчей.

Поэтому из оставшихся команд победить может кто угодно.

Думаю, « » сможет дойти до финала минимум. А почему нет? Команда очень собранная, готовая побеждать и идти вперед. У них есть все, чтобы победить», – сказал бывший главный тренер московского клуба.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас