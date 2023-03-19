Терзич о 6:1 с «Кельном»: «Боруссия» рада уйти на международную паузу вот так»

оценил победу дортмундской «Боруссии» над « » (6:1) в Бундеслиге.

«Мы показали очень хороший футбол и контролировали игру с самого начала. В плане эффективности мы сделали шаг в верном направлении по сравнению с [рурским] дерби на прошлой неделе [2:2 с «Шальке»].

Что особенно приятно – сегодня никто не выпадал из игры, все показали очень хороший футбол. В первом тайме был короткий отрезок, когда мы сбавили обороты и «Кельн» больше владел мячом. Мы исправили это во время перерыва и заслужили победу. Мы рады уйти на международную паузу вот так», – сказал главный тренер « ».

После 25 матчей дортмундцы лидируют в таблице, опережая «Баварию» на одно очко, при этом у мюнхенцев на игру меньше.

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