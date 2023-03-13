Агент Тюкавина: «Если бы Костя перешел в ЦСКА или «Зенит», болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион»

Агент Константина Тюкавина высказался о возможном уходе форварда из « ».

«В этом сезоне никто не собирался уходить, мы даже не рассматривали предложения по аренде, хотя и так ясно, что его никто не отдаст в аренду. Тема закрыта – до лета он в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы.

Если бы он перешел сейчас по аренде в или « », то я уверен, что болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион. Костя спокойно использует то время, которое ему предоставляют. Свои голы он еще точно забьет», — сказал .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас