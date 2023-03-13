Агент Тюкавина: «Если бы Костя перешел в ЦСКА или «Зенит», болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион»
Агент Константина Тюкавина высказался о возможном уходе форварда из «Динамо».
«В этом сезоне никто не собирался уходить, мы даже не рассматривали предложения по аренде, хотя и так ясно, что его никто не отдаст в аренду. Тема закрыта – до лета он в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы.
Если бы он перешел сейчас по аренде в ЦСКА или «Зенит», то я уверен, что болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион. Костя спокойно использует то время, которое ему предоставляют. Свои голы он еще точно забьет», — сказал Алексей Сафонов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
а так вот вынесут Зенит на кубок (Новиков же смог автобусом) и оставят его на неопределенное время, а такое и может быть только единичным всплеском..
Перефразируя классика:"Лесть, звенящая лесть!"©