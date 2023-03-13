Агент Тюкавина: «Если бы Костя перешел в ЦСКА или «Зенит», болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина высказался о возможном уходе форварда из «Динамо».

«В этом сезоне никто не собирался уходить, мы даже не рассматривали предложения по аренде, хотя и так ясно, что его никто не отдаст в аренду. Тема закрыта – до лета он в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы.

Если бы он перешел сейчас по аренде в ЦСКА или «Зенит», то я уверен, что болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион. Костя спокойно использует то время, которое ему предоставляют. Свои голы он еще точно забьет», — сказал Алексей Сафонов.

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27 комментариев

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argentina10
не удивит, если от этого тренера все игроки разбегутся, а новые интересные к нему и не пойдут....гнать срочно!!!
а так вот вынесут Зенит на кубок (Новиков же смог автобусом) и оставят его на неопределенное время, а такое и может быть только единичным всплеском..
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sp.msk.86
Ответ argentina10
а в чем Костя звездит, в чем???
Разговор не про Константина, а про агента
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Шлёма Презерман
Глупости. Щас не 90е на дворе, когда в условиях тотального правового нигилизма расцвело махровым цветом буйство фанатов. Такие вещи, как Щелковское побоище, а также петардно-файерные войны на стадио, сейчас уже абсолютно невозможны, все ходят по струнке.
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argentina10
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
скромнее что ли быть надо, а то понтов как с звездой мирового футбола, а на деле это Тюкавин)))
а в чем Костя звездит, в чем???
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Alamarrr
Почему только до лета? Агенты..)
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Имаго
Вот для этого и нужен Фан Ид. Нет болельщиков , нет проблем.стадионы целее будут. Можно еще и матчи на приставку перенести , нечего газон топтать.
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Красно - Синий КОНЬ
Ответ Vatikan
Ничего они не разнесли бы.. Зобнин не даст соврать
Комбаровы подтвердят.
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Красно - Синий КОНЬ
Как они могут разнести стадион, если на футбол сейчас почти никто не ходит?
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Evgen51Sever
Агент Тюкавина, Вы льстите!
Перефразируя классика:"Лесть, звенящая лесть!"©
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zrada prada
В Цска бы разорвали ? Фанатье чуть ли не лобзается друг с другом в дерби . Ну Зенит или Спартак бухтели бы недолго и все
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Кеша
Кто только не грабил Динамо и куда только не уводили игроков . Один Ваня Соловьев чего стоит . В Динамо рвал левую бровку и выходил в основе . Зато сейчас в Навбахоре звезда номер 1 и говорит , что о такой жизни и не мечтал . Теперь и до Тюкавина добрались благодетели . А наши манагеры рукавом будут сопли растирать по лицу . От агентов все зло в нашем футболе : раздутые зарплаты , паспортисты и прочая шелуха .
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Spartakus1984
Ответ воробей джек
Ну,тогда пусть дует по протоптанной дорожке в спартака! Болельщики Динамо к подобному привыкли и ничего разрушать не будут.
Я как болельщик Спартака не хотел бы,что бы он к нам переходил,во первых он воспитанник Динамо,и его переход создат в двух клубах негативную атмосферы,пусть играет за Динамо и радует их, и я хочу что бы в Спартакесделали ставку на таланливого- своего Мелешина.
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Фут.Боль
Сказочник!
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воробей джек
Ну,тогда пусть дует по протоптанной дорожке в спартака! Болельщики Динамо к подобному привыкли и ничего разрушать не будут.
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ДМ-1чемпион
Пустой звон. Какая аренда? Просто агент набивает цену. Хочет выбить улучшенные условия, что автоматически увеличивает его премию.
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Анатолий Magicbrain
Да что там стадион, возмущенная общественность начала перекрывать федеральные трассы и взлетно-посадочные полосы!
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Vatikan
Ответ charly_54
Комбаровы, ташаев, кокорин, соловьев и так далее. Да и на стадионе пусто
Кокорин в этом списке лишний, а вот ташаева пытался вспомнить, но не смог)
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MAXIMum1
Я о таком даже не слышал.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
скромнее что ли быть надо, а то понтов как с звездой мирового футбола, а на деле это Тюкавин)))
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Владимир Никаноров
Деньги творят чудеса и все их любят не является исключением и Тюкавин...
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charly_54
Ответ Vatikan
Ничего они не разнесли бы.. Зобнин не даст соврать
Комбаровы, ташаев, кокорин, соловьев и так далее. Да и на стадионе пусто
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T622222
Все 4000К )
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Кино Музыка
Если вернут на лавку, по любому уйдет. Он играть должен.
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Антиполитпроект
Прям втроем разнесли бы стадион? 🤣
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rgdymfsc9r
Болельщики, которых нет 😂
+24
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