Роберт Левандовски: «Некоторые относятся к футболистам как к продукту, думают, что мы роботы. Но игроки тоже люди»

Теги Барселона Ла Лига болельщики Роберт Левандовски психология Футбол

Роберт Левандовски пожаловался на потребительское отношение публики к футболистам.

«Иногда публика забывает, что мы тоже люди. Они думают, что мы машины, роботы, что у нас не может быть неприятных ощущений, плохого настроения.

И я не ожидаю, что они поймут это. Не все, но некоторые люди относятся к нам как к продукту. Они думают, что мы живем от тренировки к матчу и больше ничем не занимаемся. Нет, у меня есть жизнь», – сказал форвард «Барселоны».

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21 комментарий

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Alexlagodny
Вроде как гладиаторы, только тем было хуже всех, а вам лучше всех ))
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zer
понятно дело, что вы люди, но вы публичные люди и за это есть цена. с одной стороны - популярность и баснословные бабки, которые обычный работяга или айтишник за всю жизнь не заработает. с другой - будь добр соответствуй пожеланием публики, это твоя работа быть на виду и за любой проступок расхлёбывать сполна.

собственно, а дальше уже решай что для тебя важнее. а слушать это нытьё про тяжкую жизнь футболиста ну как-то вообще не хочется: у простых людей нифига не проще.
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Folio
Ответ кто-то
Согласен, люди почему-то до сих пор, что быть футболистом - легко ( в основном так думают люди, у которых как раз жизнь и не сложилась). Как минимум, ко всему, что ты перечислил можно прибавить и то, что футбол- самый популярный вид спорта и чтобы играть хотя бы в ФНЛ, нужно много работать
это само собой разумеется)
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Лёха Жданчик
Что Барса с тобой сделала Лева....ты начал оправдываться?
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кто-то
Ответ Folio
строгий режим, питание, медийность с отбитыми фанатами, кочевой образ жизни, куча травм с побочками на старость
Согласен, люди почему-то до сих пор, что быть футболистом - легко ( в основном так думают люди, у которых как раз жизнь и не сложилась). Как минимум, ко всему, что ты перечислил можно прибавить и то, что футбол- самый популярный вид спорта и чтобы играть хотя бы в ФНЛ, нужно много работать
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red hikkikomori
Ответ Folio
строгий режим, питание, медийность с отбитыми фанатами, кочевой образ жизни, куча травм с побочками на старость
строгий режим , питание, путешествия - по моему звучит шикарно. кроме травм конечно, но там денег столько что здоровье поддерживать проще чем среднестатистическому гражданину
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Ansu Fati
Ответ igls54
Пока игрокам не начнут платить, как остальным людям - их можно считать кем угодно, роботами в том числе
В чем проблемы, чел? Приноси радость миллионам болельщиков по всему миру и миллионы работодателю - и тебе будут платить. Нету таланта и желания - твои проблемы)
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кто-то
Ответ igls54
Пока игрокам не начнут платить, как остальным людям - их можно считать кем угодно, роботами в том числе
Не расстраивайся, ты тоже когда-нибудь купишь себе вещь, стоимость которой превышает 300$. Ну твой комментарий, конечно, смешной
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Давид Agabekyan
Ответ Gheorghe Rusu
Лева за сезон в Барсе дал больше комментариев чем за 8 в Баварии.
Потому что интервью по типу рад сторо потому подряд чемпионству в Бундеслиге мало кому интересны
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igls54
Пока игрокам не начнут платить, как остальным людям - их можно считать кем угодно, роботами в том числе
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Ростов-на-Дону
Футболисты считают себя товаром, который хотят подороже продать - остальное вспоминают потом, когда нужно отмазаться за брак в товаре.
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Folio
Ответ Sevuska
Футболист такого уровня это вообще классная профессия. Это просто жизнь мультимиллионера занимающегося любимым делом .
строгий режим, питание, медийность с отбитыми фанатами, кочевой образ жизни, куча травм с побочками на старость
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rigobersong
Ответ Андрей Хенто
Риго откуда такая ненависть к поляку? Сейчас он лучший бомбардир твоей любимой команды, скорее всего своими голами принесет победу в чемпионате.
потому что я смотрю футбол глазами, у меня не ненависти ни к одному человеку в этом мире:) А есть объективное мнение основанное на фактах, цифрах и игре конкретного футболиста:) Если ты судишь человека по нескольким голам, то твой уровень понимания футбола мне понятен:))
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fatei4
За пределами поля - люди. На поле - футболист это функция.
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Mikel Dominator Arteta
Вам баснословные деньги платят, так что не ной.
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
брусок опять отмазки начал искать, т.к. потеряется в матче с реалом:)🤣🤣🤣
Риго откуда такая ненависть к поляку? Сейчас он лучший бомбардир твоей любимой команды, скорее всего своими голами принесет победу в чемпионате.
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Folio
С одной стороны понятное дело, что организм не обманешь, с другой игрок топ-уровня должен понимать, что он как современный гладиатор и в каком-то смысле его тело стало принадлежать индустрии хлеба и зрелищ, как только он подписал контракт
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Sevuska
Футболист такого уровня это вообще классная профессия. Это просто жизнь мультимиллионера занимающегося любимым делом .
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Gheorghe Rusu
Лева за сезон в Барсе дал больше комментариев чем за 8 в Баварии.
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Эркинбек Апаканов
За это вам платят бешенные бабки.
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rigobersong
брусок опять отмазки начал искать, т.к. потеряется в матче с реалом:)🤣🤣🤣
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