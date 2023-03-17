Роберт Левандовски: «Некоторые относятся к футболистам как к продукту, думают, что мы роботы. Но игроки тоже люди»
Роберт Левандовски пожаловался на потребительское отношение публики к футболистам.
«Иногда публика забывает, что мы тоже люди. Они думают, что мы машины, роботы, что у нас не может быть неприятных ощущений, плохого настроения.
И я не ожидаю, что они поймут это. Не все, но некоторые люди относятся к нам как к продукту. Они думают, что мы живем от тренировки к матчу и больше ничем не занимаемся. Нет, у меня есть жизнь», – сказал форвард «Барселоны».
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собственно, а дальше уже решай что для тебя важнее. а слушать это нытьё про тяжкую жизнь футболиста ну как-то вообще не хочется: у простых людей нифига не проще.