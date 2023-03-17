Роберт Левандовски: «Некоторые относятся к футболистам как к продукту, думают, что мы роботы. Но игроки тоже люди»

пожаловался на потребительское отношение публики к футболистам.

«Иногда публика забывает, что мы тоже люди. Они думают, что мы машины, роботы, что у нас не может быть неприятных ощущений, плохого настроения.

И я не ожидаю, что они поймут это. Не все, но некоторые люди относятся к нам как к продукту. Они думают, что мы живем от тренировки к матчу и больше ничем не занимаемся. Нет, у меня есть жизнь», – сказал форвард «Барселоны».

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