Йоканович об 1:0: «Игроки «Динамо» выдержали напор. «Урал» – одна из лучших команд в РПЛ»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча с «Уралом».
Московская команда одержала победу со счетом 1:0 в 20-м туре Мир РПЛ.
«Нужно отдать должное команде «Урал». Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей. Также нужно отдать должное моим игрокам, которые выдержали такой напор, они выложились на полную.
У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», – сказал Йоканович.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Пора уже появиться у нас КОМАНДЕ!!! Я очень давно этого жду.....
Такие игры Валера , вселяют веру в в игроков Динамо, и появляется силы для новых побед.
Будем надеяться на это.
Игра с Зенитом говорит о потенциале команды, и это не может не радовать.
С победой Динамики! В прошедшем сезоне все потеряли в концовке, в этом найдем.😎