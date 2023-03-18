Йоканович об 1:0: «Игроки «Динамо» выдержали напор. «Урал» – одна из лучших команд в РПЛ»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « ».

Московская команда одержала победу со счетом 1:0 в 20-м туре Мир .

«Нужно отдать должное команде «Урал». Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей. Также нужно отдать должное моим игрокам, которые выдержали такой напор, они выложились на полную.

У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», – сказал Йоканович.

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