Йоканович об 1:0: «Игроки «Динамо» выдержали напор. «Урал» – одна из лучших команд в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Славиша Йоканович Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча с «Уралом». 

Московская команда одержала победу со счетом 1:0 в 20-м туре Мир РПЛ

«Нужно отдать должное команде «Урал». Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей. Также нужно отдать должное моим игрокам, которые выдержали такой напор, они выложились на полную.

У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», – сказал Йоканович. 

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35 комментариев

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валя_стакан
Ответ Kemal Gul
Отдельно хочется выделить Ярослава Гладышева. Может не сверходарённый талантом футболист, но очень старательный, дорабатывает каждый эпизод до конца. Уже несколько очков в этом сезоне принёс своими действиями, и вот сегодня тоже помог Тюкавину отличиться. Молодец!
Как раз талант виден у него не малый, но видно и раздолбайство. Тот же Смолов в его годы слабее за основу играл.
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Алексей Эртуг
Какой ОПЗ, лучше Норман или Фомин?
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skorpy55
Ответ Роман Федоров
Будем надеяться Валера, что игры с Зенитом и сегодняшняя игра, наконец то закалила наших ЦЗ, и у нас будет настоящяя, цельная Команда!!! Такие игры Валера , вселяют веру в в игроков Динамо, и появляется силы для новых побед. Будем надеяться на это.
Будем Роман, обязательно будем надеяться. Я уже сегодня где то примерно такое писал.....
Пора уже появиться у нас КОМАНДЕ!!! Я очень давно этого жду.....
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Ai-98
Ответ Джони Две Куртки
так там и был автогол
Сунгатулин вообще не касался мяча
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Роман Федоров
Ответ skorpy55
Присоединяюсь Роман к твоим словам. Настрой действительно был запредельный....
Будем надеяться Валера, что игры с Зенитом и сегодняшняя игра, наконец то закалила наших ЦЗ, и у нас будет настоящяя, цельная Команда!!!
Такие игры Валера , вселяют веру в в игроков Динамо, и появляется силы для новых побед.
Будем надеяться на это.
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Dmitry Gaidar
Ответ skorpy55
С Победой Дружище!!! Тяжёлой и очень нужной перед перерывом.....
Взаимно!
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skorpy55
Ответ Ai-98
Какого лешего спортс пишет, что Урал забил автогол ?
Ну ты что не знаешь Спортс? Гол Тюки чистый....
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skorpy55
Ответ Dmitry Gaidar
Молодцы,на характере,как говорится на костях вытянули игру,Урал было сложно нейтрализовать уж сильно долго они не проигрывали,Но Динамо может когда захочет.Молодцы
С Победой Дружище!!! Тяжёлой и очень нужной перед перерывом.....
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Позитивный
Урал действительно на данный момент один из лучших в РПЛ. Сегодня временами он выглядел очень сильно. Повезло ли Динамо? Ну это как посмотреть. Цельной игры не было, как и во всех играх кроме кубковой игры с Зенитом. Могли обыграть и Крылья и Краснодар, но повезло с Уралом. Так бывает.

Игра с Зенитом говорит о потенциале команды, и это не может не радовать.

С победой Динамики! В прошедшем сезоне все потеряли в концовке, в этом найдем.😎
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skorpy55
Ответ Роман Федоров
Настрой у Динамовцев был хороший, и только благодаря этому Динамовцы сегодня победили. Хочется конечно же сказать всей команде Динамо , Большое Спасибо!!!!!
Присоединяюсь Роман к твоим словам. Настрой действительно был запредельный....
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skorpy55
Ответ Роман Федоров
6 человек основного состава Динамо, сегодня отсутствовали. В запасе были только 3 игрока , Лесовой, Паршивлюк и Гладышев, остальные все были пацаны, из Динамо 2. Тем ценнее , сегодняшняя победа!!! С победой СораДники!!!
Ну я же писал тебе Роман что чем трудней нам. мы играем лучше.....
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Pilgui 1970
Одна из лучших команд в РПЛ в отличии от Динамо? Когда играть будем в футбол хотя бы в середине. На одном Гогнидзе не выедешь, Йока!
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skorpy55
Ответ Kemal Gul
Отдельно хочется выделить Ярослава Гладышева. Может не сверходарённый талантом футболист, но очень старательный, дорабатывает каждый эпизод до конца. Уже несколько очков в этом сезоне принёс своими действиями, и вот сегодня тоже помог Тюкавину отличиться. Молодец!
Верно. Гладышев хорошо вошёл в игру....
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Pilgui 1970
Ответ michael6060
В футбол играть будем?Или только хвастаться?
Может когда-то...и будем играть.
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skorpy55
Ответ ДоброеУхо
ну теперь то понятно тебе,тренер,почему Тюка,а не Смолов, почему Лещук, а не Шунин!
Привет Дружище!!! Я думаю что Славише то понятно, но есть ещё Степашин.....
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Pilgui 1970
Ответ ДоброеУхо
ну теперь то понятно тебе,тренер,почему Тюка,а не Смолов, почему Лещук, а не Шунин!
Лещук ДА! А СМОЛ вместе с ТЮКОМ должен играть!
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Спартак Уокер
Урал одна из сильнейших команд РПЛ , брехня!
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ДоброеУхо
ну теперь то понятно тебе,тренер,почему Тюка,а не Смолов, почему Лещук, а не Шунин!
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ALEKS66
Во что Динамо играло? Но повезло конечно дико. Но раз так везет сегодня-через какое то время вернется вам бумерангом. Не достойно динамо сегодня было выиграть-бывает что и везет вот так.
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валя_стакан
За Факел и Локо сегодня поболеем, а завтра за Химки и придется за зеню
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michael6060
В футбол играть будем?Или только хвастаться?
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Kemal Gul
Отдельно хочется выделить Ярослава Гладышева. Может не сверходарённый талантом футболист, но очень старательный, дорабатывает каждый эпизод до конца. Уже несколько очков в этом сезоне принёс своими действиями, и вот сегодня тоже помог Тюкавину отличиться. Молодец!
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Джони Две Куртки
Ответ Ai-98
Какого лешего спортс пишет, что Урал забил автогол ?
так там и был автогол
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Роман Федоров
6 человек основного состава Динамо, сегодня отсутствовали. В запасе были только 3 игрока , Лесовой, Паршивлюк и Гладышев, остальные все были пацаны, из Динамо 2. Тем ценнее , сегодняшняя победа!!! С победой СораДники!!!
+2
0
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Карл_Иваныч
Ответ Ai-98
Какого лешего спортс пишет, что Урал забил автогол ?
Какого лешего "Урал" забил автогол!
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