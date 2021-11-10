Логашов о «Локо»: «Смородская могла навтыкать после поражений. Как-то сказала Фернандешу: «А ты че? Жонглер, блин. Ты футболист или клоун?»

Защитник Арсений Логашов в интервью Sports.ru поделился воспоминаниями о периоде карьеры, проведенном в «Локомотиве», когда президентом клуба была Ольга Смородская.

– Из «Анжи» ты перешел в «Локомотив». Смородская точно заходила в раздевалку.

– После побед. Если поражение, на следующий день могла приехать на базу и навтыкать таких, что я в шоке был. Очень эмоциональная женщина, которая сильно переживала за клуб. В какой-то момент переходила на личности, причем в грубой форме.

– Материлась?

– С элементами, так скажем.

Помню, подписали Ману Фернандеша, один из его первых матчей – кому-то проиграли. Она приехала: «А ты че? Жонглер, блин. Вышел на поле набивать? Че ты вышел вообще? Ты футболист или клоун?»

Я не знал, что делать. Хотел смеяться, в то же время так не по себе стало, не думал, что так может быть вообще. Первый раз сталкивался, потом привык, – сказал Логашов.

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