Ребров об учебе на тренера: «Никогда не понимал посыл: «Я 20 лет играл, чего я там не знаю». Твоя карьера не ответит на новые вопросы»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

Артем Ребров не понимает тех, кто хочет стать тренером, но не желает учиться.

«Тедеско реально приезжал на базу в 7 утра и оставался до позднего вечера. Причем не только он, но и Урванчки с Хинкелем. Я еще думал: «Как они не устают друг друга, они же постоянно вместе».

И тогда впервые задумался: «Сколько же нужно времени, чтобы работать главным тренером». Честно говоря, всегда не понимал этот посыл: «Я 20 лет играл, зачем мне учиться, чего я там не знаю».

Нет, так не работает. Условно, вспоминаю себя у Гржебика в «Динамо» 20 лет назад. К нему по-разному относятся, но это был серьезный европейский тренер со своей философией. И он предлагал какие-то новые неожиданные вещи. Вот только уже 20 лет прошло, все миллион раз поменялось.

На обучении нам даже говорили: «С 2006-го по 2013 год футбол стал на 35% интенсивнее. С 2013-го – все еще сильнее ускорилось. И если тогда работали одни вещи, то сейчас работают другие. Твоя карьера – какая бы она ни была успешная – просто не ответит на большинство новых вопросов. Потому что все это было в прошлом, когда другое считалось правильным». 

Это теория, а есть еще и практика. Вот ты футболист, вратарь. Играешь в рамке, следишь за мячом, за обороной, за движениями соперника. Остального мира в твоей голове просто не существует, ты сконцентрирован на узкой задаче.

А когда ты тренер, все намного масштабнее. Ты на бровке, управляешь всей командой, всем штабом. Ты должен выстроить отношения во всем коллективе, а не только в команде. Чтобы между собой все 50 мужиков нашли общий язык: игроки, администраторы, массажисты, врачи, медиа-служба. Это полностью на тренере – он главный человек.

Поверьте, такого и близко нет, когда играешь. У тебя задача – поймать мяч, а вся остальная химия в коллективе будто происходит сама собой. На самом деле не так, за этим стоит большая работа», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спартака», сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

Артем Ребров получил тренерскую лицензию. После его рассказа учиться пойдет даже Мостовой

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29 комментариев

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Michael Boldyrev
Ключевое: чтобы между собой все 50 мужиков нашли общий язык.
А теперь представьте, что у вас своя компания на 50+ человек и бизнес на миллионы дензнаков...Доверите это дело спортсмену?)
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ryze expari
Ответ Макс Кидалов
Да ладно, не нужно преувеличивать. Главный тренер просто стоит на тренировке и даёт команды типичные бегать, прыгать, потом выбирает состав на матч и после матчей уходит домой и так каждый день. Ничего сложного, а зарплата огромная. Тоже самое что и физруки в школе, там ещё больше людей с которыми нужно общаться и командовать, ещё там не послушные дети и это сложнее
надеюсь это был сарказм))
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Slavick Nemkovsky
Мостовой: Че я там в этих воротах не видел? Знаешь сколько я туда мячей забил в Испании?
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Геннадий Тёкин
Вот сейчас Царю обидно стало)).
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Maxon SM
И охота была штаны просиживать?
Взял бы да спросил - на любые новые вопросы с лёгкостью ответит команда знатоков и мега экспертов Мячтв - Володька Быстров, Саша Мостовой и Андрюша Аршавин и капитан, Жора Чердак-Ипотека :))
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ALMANAC
У Реброва походу связи, сможет устроиться
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гилберт
Вот вы все царь, царь...
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гилберт
Учиться необязательно. Важен опыт. Проблема Мостового в том что он не хочет работать в ПФЛ или в молодежке.
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Hunteralex
Ответ no_one_perfect
Ребров производит невероятно позитивное впечатление, бывший футболист, который складывает слова в логичные предложения, которые, в свою очередь, становятся весьма объективным высказыванием. Удачи, Артем, во всех начинаниях!
Все же и часть славы редакторам сайта нужно отдавать. Без них даже проф. журналисты на уровень ниже пишут
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dimpa
Мостовому добавили оппонента, ну как оппонента, а где играл этот Ребров? В Тоттенхэме? Ах, это же не тот Ребров, ну все понятно.
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skurguzov1963@gmail.com
Ответ Mohnatiy
Что-то Мостовой долго не отвечает, наверное, набирает воздуха в грудь, чтобы проораться...
В уголке тихонько плачет
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Alexander Baskakov
Да ты много чего еще не знаешь , играть и тренером быть это две разные вещи,да и практиковаться надо не в Абаскаля ,а у Итальянцев
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antitoxic
ЭТО НЕВОЗМУТИМО ПРОСТО
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Брат Заремы
Ответ Сергей Логинов
А Ребров в Сельте играл?
У Смолова есть все шансы стать хорошим тренером по меркам Мостового)
+12
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Макс Кидалов
Да ладно, не нужно преувеличивать. Главный тренер просто стоит на тренировке и даёт команды типичные бегать, прыгать, потом выбирает состав на матч и после матчей уходит домой и так каждый день. Ничего сложного, а зарплата огромная. Тоже самое что и физруки в школе, там ещё больше людей с которыми нужно общаться и командовать, ещё там не послушные дети и это сложнее
+1
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Лучезарный
Щас Мостовой с Канчельскисом литряк раздавят и звиздец тебе, Артем)
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Mohnatiy
Что-то Мостовой долго не отвечает, наверное, набирает воздуха в грудь, чтобы проораться...
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BaldFraud
Мостовой интересно так еж считает про обычное образование? То есть зачем учиться на учителя, если сам в школе учился.
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Ильдар Фарукшин
Артёмка решил до бить сегодня 😊😊😊 классно пишешь ❤️
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Misunderstood
Включите ему подборку голов Мостового!!!

Аферист какой-то !!!
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Игорь Замаруев
Да как он посмел Царя приплетать?! Мостовой его раскидает на раз-два, если бы лицензия была...
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Homelender_666
Ответ Сергей Логинов
А Ребров в Сельте играл?
А Реброва Царём называли?
+34
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ТрактоПоктер
Кровный враг Мостового номер один
+11
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no_one_perfect
Ребров производит невероятно позитивное впечатление, бывший футболист, который складывает слова в логичные предложения, которые, в свою очередь, становятся весьма объективным высказыванием. Удачи, Артем, во всех начинаниях!
+26
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Tun
Все мы знаем, кому адресован этот посыл)
+10
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