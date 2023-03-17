Ребров об учебе на тренера: «Никогда не понимал посыл: «Я 20 лет играл, чего я там не знаю». Твоя карьера не ответит на новые вопросы»

Артем Ребров не понимает тех, кто хочет стать тренером, но не желает учиться.

«Тедеско реально приезжал на базу в 7 утра и оставался до позднего вечера. Причем не только он, но и Урванчки с Хинкелем. Я еще думал: «Как они не устают друг друга, они же постоянно вместе».

И тогда впервые задумался: «Сколько же нужно времени, чтобы работать главным тренером». Честно говоря, всегда не понимал этот посыл: «Я 20 лет играл, зачем мне учиться, чего я там не знаю».

Нет, так не работает. Условно, вспоминаю себя у Гржебика в «Динамо» 20 лет назад. К нему по-разному относятся, но это был серьезный европейский тренер со своей философией. И он предлагал какие-то новые неожиданные вещи. Вот только уже 20 лет прошло, все миллион раз поменялось.

На обучении нам даже говорили: «С 2006-го по 2013 год футбол стал на 35% интенсивнее. С 2013-го – все еще сильнее ускорилось. И если тогда работали одни вещи, то сейчас работают другие. Твоя карьера – какая бы она ни была успешная – просто не ответит на большинство новых вопросов. Потому что все это было в прошлом, когда другое считалось правильным».

Это теория, а есть еще и практика. Вот ты футболист, вратарь. Играешь в рамке, следишь за мячом, за обороной, за движениями соперника. Остального мира в твоей голове просто не существует, ты сконцентрирован на узкой задаче.

А когда ты тренер, все намного масштабнее. Ты на бровке, управляешь всей командой, всем штабом. Ты должен выстроить отношения во всем коллективе, а не только в команде. Чтобы между собой все 50 мужиков нашли общий язык: игроки, администраторы, массажисты, врачи, медиа-служба. Это полностью на тренере – он главный человек.

Поверьте, такого и близко нет, когда играешь. У тебя задача – поймать мяч, а вся остальная химия в коллективе будто происходит сама собой. На самом деле не так, за этим стоит большая работа», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь « », сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

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