«Многие думали, что футбол – банкомат на всю жизнь. Даже не допускали, что останутся с голой жопой после контракта». Ребров о причинах учебы на тренера

Артем Ребров в блоге на Sports.ru объяснил, для чего получил тренерскую лицензию.

«У меня сейчас такое время и такая должность, что есть возможность находиться около команды и учиться у Абаскаля. Почему бы тогда параллельно не совместить практику с учебой? Лицензия ведь может пригодиться и для нынешней работы, и для будущего.

За карьеру видел много случаев, когда люди относились к футболу как к банкомату. Им казалось, что они не контракт подписали, а получили нескончаемый банкомат на всю жизнь. Столько ребят даже не допускали, что контракт закончится, а они останутся с голой жопой.

Я еще до окончания карьеры продумал, на что буду жить, если остаться в футболе не получится. К счастью, мне повезло остаться и даже работать в «Спартаке». Но к должности технического координатора отношусь разумно – всегда думаю о том, как сделать себя лучше и полезнее», – написал в колонке на Sports.ru бывший вратарь « », сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

Артем Ребров получил тренерскую лицензию. После его рассказа учиться пойдет даже Мостовой

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