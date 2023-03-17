«Многие думали, что футбол – банкомат на всю жизнь. Даже не допускали, что останутся с голой жопой после контракта». Ребров о причинах учебы на тренера

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

Артем Ребров в блоге на Sports.ru объяснил, для чего получил тренерскую лицензию.

«У меня сейчас такое время и такая должность, что есть возможность находиться около команды и учиться у Абаскаля. Почему бы тогда параллельно не совместить практику с учебой? Лицензия ведь может пригодиться и для нынешней работы, и для будущего.

За карьеру видел много случаев, когда люди относились к футболу как к банкомату. Им казалось, что они не контракт подписали, а получили нескончаемый банкомат на всю жизнь. Столько ребят даже не допускали, что контракт закончится, а они останутся с голой жопой.

Я еще до окончания карьеры продумал, на что буду жить, если остаться в футболе не получится. К счастью, мне повезло остаться и даже работать в «Спартаке». Но к должности технического координатора отношусь разумно – всегда думаю о том, как сделать себя лучше и полезнее», – написал в колонке на Sports.ru бывший вратарь «Спартака», сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

Артем Ребров получил тренерскую лицензию. После его рассказа учиться пойдет даже Мостовой

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12 комментариев

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Sivl
Ответ Мукунку хороший
В других странах копят.. вкладывают( в нормальные проекты) и.т.д.. А у нас чисто пробухивают и прогуливают..а потом ой.. денег не осталось.. я несчастен.. ну пробухаю оставшееся))
Почему вы так считаете? Есть какая-то статистика? Просто кто-то полагает, что если у тебя дохрена денег, то можно просто куда-то вложить и получать бабло ничего не делая, но это не работает. В любом бизнесе нужно пахать, а большие деньги всё равно рано или поздно когда-то кончатся. Это проблема для всех и для иностранцев тоже, потому что учится после карьеры по факту нужно заново. Другое дело, что у футболистов есть стартовый капитал и фундамент от чего можно оттолкнутся, чего нет у большинства обычных людей. Только в этом их серьёзное преимущество.
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Владимир Молявин
Молодец, Артём!!! О будущем надо думать.
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Remedy
Ответ Мукунку хороший
В других странах копят.. вкладывают( в нормальные проекты) и.т.д.. А у нас чисто пробухивают и прогуливают..а потом ой.. денег не осталось.. я несчастен.. ну пробухаю оставшееся))
ПроЭкт- это сильно, конечно👍))
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Ильдар Фарукшин
Умница Артём, если что то не пойдёт писать будешь, а не ныть как некоторые. А так удачи
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Мукунку хороший
Ответ Sivl
А в других странах футболисты ученые степени получают? Что за дискриминация?
В других странах копят.. вкладывают( в нормальные проекты) и.т.д.. А у нас чисто пробухивают и прогуливают..а потом ой.. денег не осталось.. я несчастен.. ну пробухаю оставшееся))
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-4
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Спартак Уокер
Как завершил карьеру стал сразу мудрым старцем
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-1
-1
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Marcus-light
Не думаю, что и продавец в пятерочке думает, что когда-то останется с голой жопой
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-1
-1
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Sivl
Ответ Мукунку хороший
С голой жопой остаются только дебилы.. Их много.. а это ещё раз показывает уровень русского футболиста ..
А в других странах футболисты ученые степени получают? Что за дискриминация?
+4
-1
+3
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Мукунку хороший
С голой жопой остаются только дебилы.. Их много.. а это ещё раз показывает уровень русского футболиста ..
0
-2
-2
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Aleksey Yashin
От молодых футболистов ждать такой осознанности не приходится. В молодости вообще трудно представить, что эта самая молодость, и всё что ей сопутствует - не навсегда.
+7
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+7
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Phantom1289
Дурачок чтоль? Какая лицензия? Мостовому не показывайте.
+3
-3
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карабашка
И правда не все такие мудрые.
+1
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