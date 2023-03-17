Ребров провел несколько занятий в «Спартаке», когда учился на тренера: «Абаскаль с радостью согласился. Ребята подкалывали: «Геннадич, ты че, коуч теперь, что ли»

рассказал Sports.ru, как помог ему учиться на тренера.

«Нужно было проходить практику в клубе – потренировать в зале, на поле. Мне, к счастью, это сделать очень удобно. Прихожу к Абаскалю: «Слушай, мне нужно провести несколько тренировок в зале и на поле. Можно?» Иностранцы и особенно европейцы к таким вещам очень расположены, всегда приветствуют желание поучиться.

Например, он очень обрадовался, что мы начали учить испанский. Наш переводчик, вы, наверное, в курсе, переводит Абаскаля с итальянского, но решил в отпуске выучить испанский. Его примеру последовал начальник команды, аналитик, тренер по физподготовке, я – так образовали группу. Переводчик, кстати, учит Абаскаля и его штаб русскому, так что все взаимно. Наш тренер вообще хочет видеть, что все горят, что все что-то делают, чем-то постоянно занимаются.

В общем, Абаскаль с радостью согласился, сказал команде: «Ребята, часть тренировок проведет Артем. Помогите ему в этом». Я в итоге давал какие-то небольшие советы, как лучше потянуться, как правильнее гантельку держать.

Ребята, конечно, подкалывали немного. В духе: «Геннадич, ты че, коуч теперь, что ли».

Тренировку сняли на камеру, я добавил ее к себе в портфолио. Плюс Абаскаль дал мне конспекты, я ими наполнил план тренировок», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь « », сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

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