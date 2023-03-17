Ребров провел несколько занятий в «Спартаке», когда учился на тренера: «Абаскаль с радостью согласился. Ребята подкалывали: «Геннадич, ты че, коуч теперь, что ли»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Sports.ru Гильермо Абаскаль Футбол

Артем Ребров рассказал Sports.ru, как Гильермо Абаскаль помог ему учиться на тренера.

«Нужно было проходить практику в клубе – потренировать в зале, на поле. Мне, к счастью, это сделать очень удобно. Прихожу к Абаскалю: «Слушай, мне нужно провести несколько тренировок в зале и на поле. Можно?» Иностранцы и особенно европейцы к таким вещам очень расположены, всегда приветствуют желание поучиться.

Например, он очень обрадовался, что мы начали учить испанский. Наш переводчик, вы, наверное, в курсе, переводит Абаскаля с итальянского, но решил в отпуске выучить испанский. Его примеру последовал начальник команды, аналитик, тренер по физподготовке, я – так образовали группу. Переводчик, кстати, учит Абаскаля и его штаб русскому, так что все взаимно. Наш тренер вообще хочет видеть, что все горят, что все что-то делают, чем-то постоянно занимаются.

В общем, Абаскаль с радостью согласился, сказал команде: «Ребята, часть тренировок проведет Артем. Помогите ему в этом». Я в итоге давал какие-то небольшие советы, как лучше потянуться, как правильнее гантельку держать.

Ребята, конечно, подкалывали немного. В духе: «Геннадич, ты че, коуч теперь, что ли».

Тренировку сняли на камеру, я добавил ее к себе в портфолио. Плюс Абаскаль дал мне конспекты, я ими наполнил план тренировок», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спартака», сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

Артем Ребров получил тренерскую лицензию. После его рассказа учиться пойдет даже Мостовой

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10 комментариев

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Кротков Павел
Артёма я усегда уважал жду его тренером в будущем!
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Ильдар Фарукшин
Спасибо за статью
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+1
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maks44
"Не царское это дело" - сказал Мостовой.
+2
0
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Владимир Молявин
Молодец, Артём!!! Так держать!!!
+10
-2
+8
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chigyr19
Ответ Болат Козыбаев
Андрей думаю в будущем будет заметной фигурой в российском футболе,и не важно в каком качестве
Геннадий
+2
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+2
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Стас Фищенко
молодец, хорошо когда есть возможности и желание развиваться
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Игорь Замаруев
Ответ Георгий Кузьмин
Василий)))
Пётр
+3
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+3
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Георгий Кузьмин
Ответ Болат Козыбаев
Андрей думаю в будущем будет заметной фигурой в российском футболе,и не важно в каком качестве
Василий)))
+13
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Спартак Уокер
Уверен станет первоклассным тренером
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Болат Козыбаев
Андрей думаю в будущем будет заметной фигурой в российском футболе,и не важно в каком качестве
+3
-2
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