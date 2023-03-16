Аллегри о 2:0 с «Фрайбургом»: «Было важно выйти в следующий раунд, но мы должны лучше играть с мячом. Во втором тайме «Юве» мне не понравился»
Массимилиано Аллегри высказался о выходе «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги Европы.
В ответном матче 1/8 финала туринская команда обыграла «Фрайбург» (2:0, первая игра – 1:0).
«Было важно выйти в следующий раунд, в первом тайме мы сыграли хорошо, но мы должны лучше принимать решения, чтобы лучше играть с мячом. Отчасти из-за недостатка внимания, а отчасти из-за характеристик игроков у нас были некоторые проблемы с владением».
О Влаховиче и Кьезе
«Их психологическое состояние – хороший знак, но я должен смотреть на игру команды, и во втором тайме команда мне не понравилась. Мы мало владели мячом, было две-три ситуации, в которых нужно играть лучше», – сказал главный тренер «Ювентуса».
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"Было важно выйти в следующий раунд, но мы должны меньше забивать. Хорошо, что Влахович с этим отлично справляется"