Аллегри о 2:0 с «Фрайбургом»: «Было важно выйти в следующий раунд, но мы должны лучше играть с мячом. Во втором тайме «Юве» мне не понравился»

высказался о выходе «Ювентуса» в 1/4 финала .

В ответном матче 1/8 финала туринская команда обыграла « » (2:0, первая игра – 1:0).

«Было важно выйти в следующий раунд, в первом тайме мы сыграли хорошо, но мы должны лучше принимать решения, чтобы лучше играть с мячом. Отчасти из-за недостатка внимания, а отчасти из-за характеристик игроков у нас были некоторые проблемы с владением».

О Влаховиче и

«Их психологическое состояние – хороший знак, но я должен смотреть на игру команды, и во втором тайме команда мне не понравилась. Мы мало владели мячом, было две-три ситуации, в которых нужно играть лучше», – сказал главный тренер « ».

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