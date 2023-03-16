Аллегри о 2:0 с «Фрайбургом»: «Было важно выйти в следующий раунд, но мы должны лучше играть с мячом. Во втором тайме «Юве» мне не понравился»

Теги Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Фрайбург Массимилиано Аллегри Душан Влахович Федерико Кьеза Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о выходе «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги Европы.

В ответном матче 1/8 финала туринская команда обыграла «Фрайбург» (2:0, первая игра – 1:0). 

«Было важно выйти в следующий раунд, в первом тайме мы сыграли хорошо, но мы должны лучше принимать решения, чтобы лучше играть с мячом. Отчасти из-за недостатка внимания, а отчасти из-за характеристик игроков у нас были некоторые проблемы с владением». 

О Влаховиче и Кьезе 

«Их психологическое состояние – хороший знак, но я должен смотреть на игру команды, и во втором тайме команда мне не понравилась. Мы мало владели мячом, было две-три ситуации, в которых нужно играть лучше», – сказал главный тренер «Ювентуса». 

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6 комментариев

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Дмитрий Мороз
Я так понимаю до этого клоуна очевидные вещи (лучше владеть мячом) приходят через год, когда уже всем это видно. Интересно, 3-4 месяца назад его все устраивало?
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!!!Bata!!!
Мне сегодня понравился Фаджоли, изящная у него техника, чем то по стилю игры на Вератти смахивает.
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Левая бровь Анчелотти
Аллегри не понравилось во втором тайме то, что забили 2 гол. Классика.
+5
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+5
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Владимир Владимир
Не бухти, Макс. Пешком указали их и нормально.
0
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Antonio Conte
Только у Кьезы увидел желание играть вперед, обострять, а не катать поперек поля при 1-0
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леннорыч-абрамович
Аллегри:
"Было важно выйти в следующий раунд, но мы должны меньше забивать. Хорошо, что Влахович с этим отлично справляется"
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