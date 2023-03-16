Ковтун о сложнейших соперниках: «Фигу финтил так, что с ума сойти можно было. В «Арсенале» были Анри и Кану. Попадал под Салихамиджича – фантастика, технарь»
Юрий Ковтун включил Тьерри Анри и Луиша Фигу в число самых сложных оппонентов.
– С кем из нападающих пришлось больше всего намучиться?
– В «Арсенале» были Анри и высокий такой парень – Кану. В «Лионе» играл сильный бразилец Андерсон, в «Баварии» – Янкер, пришлось с ним потолкаться. Попадал под Салихамиджича; игрок – фантастика, технарь.
Фигу тоже финтил так, что с ума сойти можно было. Сейчас тебя подстрахуют, а тогда играли в основном один в один. Приходилось выкручиваться.
– Какая из побед была круче – 1:0 над «Реалом» или 4:1 над «Арсеналом»?
– Думаю, «Арсенал». Биток болельщиков в «Лужниках», такая обстановка, холод. Если сейчас посмотреть их состав, реально удивишься. Но наш план на игру сработал, – сказал бывший защитник «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Реально в Москве было очень холодно по футбольным меркам.
Отличная пара защитников была)
Самооценку так поднимаете?)
Просто написали банальщину, да еще и практически оффтоп . Справедливо получили за это минусы , но потом удалили и вот опять повторили тот же комментарий выше.
Наверное я ничего не понимаю просто в таких приколах
Ты сам то видел?
И считаешь его технарем?
Куда тебе, Юр, до Анри и Кану, когда из тебя Быстров с Аршавиным верёвки вили?