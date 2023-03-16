Ковтун о сложнейших соперниках: «Фигу финтил так, что с ума сойти можно было. В «Арсенале» были Анри и Кану. Попадал под Салихамиджича – фантастика, технарь»

Теги Спартак Хасан Салихамиджич Луиш Фигу Тьерри Анри Нванкво Кану премьер-лига Россия Юрий Ковтун Карстен Янкер Сонни Андерсон Футбол

Юрий Ковтун включил Тьерри Анри и Луиша Фигу в число самых сложных оппонентов.

– С кем из нападающих пришлось больше всего намучиться?

– В «Арсенале» были Анри и высокий такой парень – Кану. В «Лионе» играл сильный бразилец Андерсон, в «Баварии» – Янкер, пришлось с ним потолкаться. Попадал под Салихамиджича; игрок – фантастика, технарь.

Фигу тоже финтил так, что с ума сойти можно было. Сейчас тебя подстрахуют, а тогда играли в основном один в один. Приходилось выкручиваться.

– Какая из побед была круче – 1:0 над «Реалом» или 4:1 над «Арсеналом»?

– Думаю, «Арсенал». Биток болельщиков в «Лужниках», такая обстановка, холод. Если сейчас посмотреть их состав, реально удивишься. Но наш план на игру сработал, – сказал бывший защитник «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Новиков
Кстати Сонни Андерсон лютый топарь был. Форвард убийца. Идеальный завершитель атак. Как мне кажется он и Марио Жардел были очень недооценены в свое время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Smirnov
Ответ Demetrio-77
Один из слабейших защитников Спартака, что я видел. Так и не понял, чего в нём нашёл Романцев, что потащил сначала в сборную (полный провал на Евро-96), а потом и в Спартак, хотя под носом был топовейший по российским меркам Евсеев, который и бежал, и отдавал, и забивал, и боролся как лев. Куда тебе, Юр, до Анри и Кану, когда из тебя Быстров с Аршавиным верёвки вили?
А какой он гол забил с Исландией в 98, рыбкой, головой, красота. Правда есть нюанс, в свои ворота )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
soulsick
Спорт-Экспресс на следующий день после победы над Арсеналом вышел с заголовком "Плюс 3 при минус 10".
Реально в Москве было очень холодно по футбольным меркам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
Салихамиджич и фигу действительно свой фланг рвали,супер были игроки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
Ковтун и Штанюк)
Отличная пара защитников была)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Нванкво вообще кошка,с виду долговязый какой-то,а с мячом плавно так двигался. Очень крутой нападающий был.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid Tulyakov
Ответ trav
конечно. он позвонки крутил на своем фланге всем. он был очень юркий и ловкий
Может юркий и ловкий, но это не техника, как бы. Бегал да, много. В целом толковый был. Но деревянный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Наконец-то про футбол, а не про официантов , которые холопничают типам из одного города во власти...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carlos
Ответ trav
конечно. он позвонки крутил на своем фланге всем. он был очень юркий и ловкий
Юркий, и ловкий - это не техника
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Ильдар Фарукшин
Я не путаю и не спорю, если не помнишь набери, поищи
Правильно что не споришь, прозвище у него было "король воздуха".
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Ответ Carlos
Видел, и что там техничного? Ты сам то видел? И считаешь его технарем?
конечно. он позвонки крутил на своем фланге всем. он был очень юркий и ловкий
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ллб
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
А что Вам дают плюсы?
Самооценку так поднимаете?)
Просто написали банальщину, да еще и практически оффтоп . Справедливо получили за это минусы , но потом удалили и вот опять повторили тот же комментарий выше.
Наверное я ничего не понимаю просто в таких приколах
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Demetrio-77
Один из слабейших защитников Спартака, что я видел. Так и не понял, чего в нём нашёл Романцев, что потащил сначала в сборную (полный провал на Евро-96), а потом и в Спартак, хотя под носом был топовейший по российским меркам Евсеев, который и бежал, и отдавал, и забивал, и боролся как лев. Куда тебе, Юр, до Анри и Кану, когда из тебя Быстров с Аршавиным верёвки вили?
Значит Романцеву нужен был. Например Дед Горлукрвич
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Да уж! Юрке кто только не выкручивал позвонки!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carlos
Ответ trav
Тебе об этом больше известно чем человеку который на поле против него играл? Ты матчи Хасана видел хоть ?
Видел, и что там техничного?
Ты сам то видел?
И считаешь его технарем?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Назар Игорь
Не надо путать Ковтуна с Сульшером. Ничего общего.
Я не путаю и не спорю, если не помнишь набери, поищи
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demetrio-77
Один из слабейших защитников Спартака, что я видел. Так и не понял, чего в нём нашёл Романцев, что потащил сначала в сборную (полный провал на Евро-96), а потом и в Спартак, хотя под носом был топовейший по российским меркам Евсеев, который и бежал, и отдавал, и забивал, и боролся как лев.

Куда тебе, Юр, до Анри и Кану, когда из тебя Быстров с Аршавиным верёвки вили?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ллб
Ответ Carlos
Салихамиджич технарь?)
Салихамиджич 0:3
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Ильдар Фарукшин
Зато ни когда не здавался . Помню называли убийца с лицом ребёнка. Один всегда должен быть в команде, сборной
Не надо путать Ковтуна с Сульшером. Ничего общего.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ trav
Тебе об этом больше известно чем человеку который на поле против него играл? Ты матчи Хасана видел хоть ?
Согласен, держи плюс
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Ответ Carlos
Салихамиджич технарь?)
Тебе об этом больше известно чем человеку который на поле против него играл? Ты матчи Хасана видел хоть ?
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Зато ни когда не здавался . Помню называли убийца с лицом ребёнка. Один всегда должен быть в команде, сборной
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carlos
Салихамиджич технарь?)
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шашки - любимая игра
Ответ Назар Игорь
А что тебе технари, ты просто лупил их по ногам. Один из самых грязных футболистов в российском футболе.
Я обрадовался, когда он свалил из Динамо.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий