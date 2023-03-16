Осимхен о будущем: «Мы с «Наполи» найдем хорошее решение, обсудим все после сезона. Я безумно благодарен клубу»

Виктор Осимхен не исключил, что покинет «Наполи» летом.

– Спустя три года в «Наполи» вы можете попрощаться с клубом летом. Ваш контракт рассчитан до 2025 года, но из-за уровня вашей игры европейские клубы уже выстроились в очередь. В частности, есть большой интерес от «Манчестер Юнайтед». Вы уйдете летом?

– Я не знаю, что ждет меня в будущем. Думаю, я на правильном пути. В конце сезона мы с агентами сядем и обсудим все. Также я проведу переговоры с клубом.

Я безумно благодарен «Наполи». Вместе мы найдем хорошее решение, – сказал форвард.

В этом сезоне у 24-летнего форварда 23 гола и 4 результативные передачи в 28 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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