Осимхен о будущем: «Мы с «Наполи» найдем хорошее решение, обсудим все после сезона. Я безумно благодарен клубу»

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен не исключил, что покинет «Наполи» летом.

– Спустя три года в «Наполи» вы можете попрощаться с клубом летом. Ваш контракт рассчитан до 2025 года, но из-за уровня вашей игры европейские клубы уже выстроились в очередь. В частности, есть большой интерес от «Манчестер Юнайтед». Вы уйдете летом?

– Я не знаю, что ждет меня в будущем. Думаю, я на правильном пути. В конце сезона мы с агентами сядем и обсудим все. Также я проведу переговоры с клубом.

Я безумно благодарен «Наполи». Вместе мы найдем хорошее решение, – сказал форвард.

В этом сезоне у 24-летнего форварда 23 гола и 4 результативные передачи в 28 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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12 комментариев

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Андрес Бондаренко
Ответ БолельщикСоСтажем
Как-будто уже решил что уедет
Мне наоборот показалось. Что если клуб сделает хорошее предложение, то готов продлиться. Но предложение должно быть очень хорошим.
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Кино Музыка
По сути это прощание.
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Aidos9419
Если выиграет Серию А(уже 99% выиграли) и дойдет до финала ЛЧ, то думаю с высоко поднятой головой может уйти...и фанаты не будут сжигать футболки
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Гамарджоба Генацвале
Если и уходить,то нужно на пике. Следующий сезон неизвестно как сложится. Всем будет хорошо, клуб получит отличные деньги, а игрок контракт с более статусным клубом.
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f0rmoceft
Осимхену и Хвиче надо еще сезон побегать за Наполи, закрепить результат!)
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headmaster
Учитывая как владелец Наполи может отклонять трансферы, не удивлюсь если уйдет летом. Либо должен продавливать и подписывать с отступными в контракте
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ljolik888
У Наполи сейчас отличная команда и красивая игра . Хочется чтобы и в следующем сезоне состав остался и даже усилился . Конечно клубы АПЛ будут пытаться его купить и предложат зарплату намного больше. Тут все зависит от самого игрока . Ну а пока будем наслаждаться их игрой .
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БолельщикСоСтажем
Как-будто уже решил что уедет
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Назар Игорь
По любому ясно что в следующем сезоне мы не увидим его в Неаполе, слишком жирные предложения делают денежные мешки, а там и до Хвичи доберутся. А жаль, такого обожания болельщиков у них уже не будет, у Наполи лучшая торсида в мире.
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Yuri Ten
Зная Де Лаурентиса, передопишет контракт
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alexsem69
Правильный подход, все переговоры после сезона.
А сейчас сосредоточиться только на игре!💪
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melmi
А чего обсуждать ?
На фоне твоей игры(шикарной), чемпионства Наполи и удачной ЛЧ , за тебя заломят 120+ и или ты и дальше продолжишь играть в Неаполе или дорога тебе в Челси
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