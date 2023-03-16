Спаллетти о выходе «Наполи» в 1/4 ЛЧ: «Было непросто, но мы достигли исторической цели»
Лучано Спаллетти оценил выход «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала неаполитанцы разгромили «Айнтрахт» (3:0, первая игра – 2:0).
«Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели. Поначалу «Айнтрахт» здорово атаковал нас. У нас не клеилась командная игра, потому что они здорово применяли высокий прессинг.
Во втором тайме мы действовали уже гораздо лучше», – сказал главный тренер «Наполи».
Главное что бы попались дальше не Бавария, Сити , и Реал))) остальных не почувствуют