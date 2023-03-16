Спаллетти о выходе «Наполи» в 1/4 ЛЧ: «Было непросто, но мы достигли исторической цели»

Теги Айнтрахт Франкфурт Лучано Спаллетти Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Лучано Спаллетти оценил выход «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала неаполитанцы разгромили «Айнтрахт» (3:0, первая игра – 2:0).

«Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели. Поначалу «Айнтрахт» здорово атаковал нас. У нас не клеилась командная игра, потому что они здорово применяли высокий прессинг.

Во втором тайме мы действовали уже гораздо лучше», – сказал главный тренер «Наполи».

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3 комментария

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Виталий Ан
Как же быстро могут измениться дела у команды! Чемпион Италии и уже участник 1/4. Не плохие шансы на 1/2 при удачном жеребии. Спалетти очень хорош.
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Юрий Кечко
Ну если синьор два раза а плей офф лч Зенит выводил с составом из паспортистов по большей части , то с Наполи и на финал можно замахнуться))
Главное что бы попались дальше не Бавария, Сити , и Реал))) остальных не почувствуют
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Сижу на факсах Барселоны
Спаллетти гений, лучший Наполи в истории
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