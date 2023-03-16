Анчелотти об 1:0 с «Ливерпулем»: «У «Реала» были моменты, мы были надежны в обороне. Имея преимущество в 3 мяча, мы не сбавили обороты»

Главный тренер « » высказался о выходе в 1/4 финала чемпионов.

«Я думаю, мы сыграли и справились хорошо. Мы не защищались низким блоком и старались хорошо обращаться с мячом. У нас были моменты, и мы были надежны в обороне. Это именно та игра, которую мы и хотели провести.

Высокий прессинг дорого им обошелся. Модрич и очень хорошо действуют при такой игре. Они очень хорошо выводят мяч из обороны.

Мне понравилась команда. У нас было преимущество в три мяча, и мы не сбавили обороты».

О поздних заменах

«Команда была в порядке, но это замены ради замен. Я хотел сделать замены, чтобы замедлить игру в концовке. Мы хорошо играли каждую минуту. Всегда были сосредоточены. Не рисковали... Что ж, мы довольны», – сказал Анчелотти.