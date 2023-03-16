Анчелотти об 1:0 с «Ливерпулем»: «У «Реала» были моменты, мы были надежны в обороне. Имея преимущество в 3 мяча, мы не сбавили обороты»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«Я думаю, мы сыграли и справились хорошо. Мы не защищались низким блоком и старались хорошо обращаться с мячом. У нас были моменты, и мы были надежны в обороне. Это именно та игра, которую мы и хотели провести.

Высокий прессинг дорого им обошелся. Модрич и Кроос очень хорошо действуют при такой игре. Они очень хорошо выводят мяч из обороны.

Мне понравилась команда. У нас было преимущество в три мяча, и мы не сбавили обороты». 

О поздних заменах

«Команда была в порядке, но это замены ради замен. Я хотел сделать замены, чтобы замедлить игру в концовке. Мы хорошо играли каждую минуту. Всегда были сосредоточены. Не рисковали... Что ж, мы довольны», – сказал Анчелотти.

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19 комментариев

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Barca_mania
Ответ DenisKam
настолько успешный что целыми днями строчишь комментарии на спортсе и оскорбляешь людей
никогда никого не оскорблял, максимум нежно шутил
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DenisKam
Ответ Barca_mania
ну ты тут не угадал, я очень успешный бизнесмен. поднялся с низов и переехал в Каталонию
настолько успешный что целыми днями строчишь комментарии на спортсе и оскорбляешь людей
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TNGHT
Да у Реала сегодня просто миллион моментов было. Удар Винисиуса в упор, выход 1 в 1 Вальверде, Бензема с убойной позиции был, перекладина Камавинги. По хорошему гола на 3-4 так наиграли точно
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Barca_mania
Ответ DenisKam
Ну откуда у тебя столько желчи тогда. Это же все из за зависти, ненависти, следствие полнейшего лузерства и никчемности твоей жизни. Я видел много болельщиков Барселоны, у меня даже есть пару друзей которые болеет за Барселону максимум что они делают это просто подкалывают в шутку. Но чтобы прям целенаправленно оскорблять других людей это я не знаю каким неудачником надо быть в жизни... Мне лично вообще плевать на Барселону и я точно не опущусь до такого чтобы кого то там оскорблять. Так еще и безосновательно. А ты просто завидуешь.
ну ты тут не угадал, я очень успешный бизнесмен. поднялся с низов и переехал в Каталонию
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DenisKam
Ответ Barca_mania
и чему я интересно завидую?
Ну откуда у тебя столько желчи тогда. Это же все из за зависти, ненависти, следствие полнейшего лузерства и никчемности твоей жизни. Я видел много болельщиков Барселоны, у меня даже есть пару друзей которые болеет за Барселону максимум что они делают это просто подкалывают в шутку. Но чтобы прям целенаправленно оскорблять других людей это я не знаю каким неудачником надо быть в жизни... Мне лично вообще плевать на Барселону и я точно не опущусь до такого чтобы кого то там оскорблять. Так еще и безосновательно. А ты просто завидуешь.
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Невский баклан
У Реала было достаточно моментов еще на пару голов. Храни Господь Бог этот величайший клуб!)
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Barca_mania
Ответ DenisKam
Как же горит у тебя 🤣🤣🤣 Смотри не захлебнись от зависти. Еще и в школе поди обижают)
и чему я интересно завидую?
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DenisKam
Ответ Barca_mania
скоро Классико, сливочные готовьте вазелин
Как же горит у тебя 🤣🤣🤣 Смотри не захлебнись от зависти. Еще и в школе поди обижают)
+1
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+1
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белошип
Ответ Barca_mania
скоро Классико, сливочные готовьте вазелин
Реал играет на тренировочном унитазе,здесь вазелин понадобится только кабинетным отскокерам)
+3
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+3
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Tim Gas
👏
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Konvicted
Какой шикарный матч, абсолютный кайф! Один из лучших матчей Мадрида в сезоне. Кроос, Начо, Камавинга, Вальверде - снова на высоте. Реал с победой, Ливерпулю удачи в борьбе за зону ЛЧ!
+1
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+1
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Barca_mania
скоро Классико, сливочные готовьте вазелин
0
-4
-4
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Hans Castorp
Реал наиграл на 2-3 мяча точно , но Аллисон видимо решил хотя бы в ответном матче подсластить себе пилюлю , после ошибки и 5 мячей на Энфилде. Ну и не везло еще чуток
+1
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белошип
Ответ Eden-bat
РЕАЛизация, конечно, подвела. Должны были забивать столько же, сколько и в Ливерпуле.
Значит забьем кабинетному бусу на тренировочном спотифае)
+3
-1
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Спартак сила
Барселону в Бахмут
+3
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Eden-bat
РЕАЛизация, конечно, подвела. Должны были забивать столько же, сколько и в Ливерпуле.
+1
-1
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Mairambek Jusupbekov
Всех с победой! Анчи сегодня удивил, думал будут играть от обороны но Реал был хорош и в атаке и в защите.Hala Madrid!
+5
-1
+4
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vaniaEee
Команда которая хотела в 1/4 , прошла в 1/4
+4
0
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Андрей Хенто
Приятно удивила тактика команды на игру, не стали играть на удержание и на контратаках, а играли с позиции силы. Отличный матч в исполнении команды, спасибо Карло, порадовали сегодня своей игрой.
+10
-1
+9
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