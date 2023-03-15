Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» против «Ливерпуля», «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом»

« » примет « » в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также в среду « » сыграет дома с « ».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч – 5:2

Первый матч – 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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