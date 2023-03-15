Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» против «Ливерпуля», «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом»
«Реал» примет «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Также в среду «Наполи» сыграет дома с «Айнтрахтом».
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
Первый матч – 5:2
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Сан-Паоло»
Первый матч – 2:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ливерпуль плохо начал сезон. И еле как в себя понемногу приходит. Как я говорил выше, всякое может произойти, как в матче против Красных Дьяволов. Но всё же вероятность маленькая)))
Кто ждёт этот матчец, ставьте плюсик
(Хотелось бы увидеть войну - Реал Мадрид - Манчестер Сити😢)