Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» против «Ливерпуля», «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом»

Теги Айнтрахт Франкфурт Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА результаты Наполи Футбол

«Реал» примет «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также в среду «Наполи» сыграет дома с «Айнтрахтом».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Реал Мадрид Испания – Ливерпуль Англия
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 5:2

Наполи Италия – Айнтрахт Ф Германия
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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31 комментарий

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Dottore
За Реал и Наполи!
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internazionale_nerazzurri
Италия. Сезон 2005/2006 «Милан», «Интер», «Ювентус» перешагнули порог 1/8. Самое время, пора. Конечно, на этот раз со жребием повезло ( был бы ТТХ с тренером любящим Еврокубки ). Желаю Неаполю продолжит свой путь. А во второй встрече хорошего и качественного футбола. «Реал» на своей волне. Шансы малы на спасение. Поглядим.
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Мукунку хороший
Официальное прощание Ливера и Айнтрахта с ЛЧ)))
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S.Mane10
Ну тут Наполи и Реал
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Иван Куянец
пройдет Наполи и Реал
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werowolf-gears
Ответ Amir Iso
Футбол это такая игра, что всякое может произойти. Как и в 2018 году, на групповом этапе ЦСКА вынесла Белых, причем и 1 и 2 матч!!! Ливерпуль плохо начал сезон. И еле как в себя понемногу приходит. Как я говорил выше, всякое может произойти, как в матче против Красных Дьяволов. Но всё же вероятность маленькая)))
Вспоминать 2018 год конечно круто, можно тогда полезть еще дальше и вспомнить как Ливерпуль вылетал от Бешикташов, Зенитов и Браг
+3
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+3
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MajestySport
Реал сто пудово в дебюте получит пару мячей, ну а дальше классика и проход в 1/4.
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werowolf-gears
Ответ мс-мешок
карай глубже, у Реала против Барсы нет шансов, у Барсы против МЮ, у МЮ против Ливерпуля
У Ливерпуля нет шансов против Брайтона, Лидса, Ноттингема, кто там еще был..
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+2
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Zidane 21
Ответ Колбаскер тут
Реал обыграл Ливерпуль, забив на 92, 93 и 94 минутах
этого недостаточно
+1
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Amir Iso
Ответ werowolf-gears
У Ливерпуля с Борнмутом шансов нет, а тут Реал
Футбол это такая игра, что всякое может произойти. Как и в 2018 году, на групповом этапе ЦСКА вынесла Белых, причем и 1 и 2 матч!!!

Ливерпуль плохо начал сезон. И еле как в себя понемногу приходит. Как я говорил выше, всякое может произойти, как в матче против Красных Дьяволов. Но всё же вероятность маленькая)))
+4
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Zidane 21
Удачи Наполи
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белошип
Ответ Уся Ваткин
Стесняюсь спросить, кто ваши хозяева?
Ну Реал и в самом деле хозяин Ливерпуля,так что все правильно он написал)
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-1
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Montenegro Serbian
Ответ Romanian_Daddy
Реал Мадрид Айтрахнет Ливерпуль сегодня
С чего бы? Ливеру терять нечего. Явно дадут бой, но фокуса с Барселоной, конечно уже не повторят.
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Power Lifting
Да начнутся голодные игры!
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мс-мешок
Ответ werowolf-gears
У Ливерпуля с Борнмутом шансов нет, а тут Реал
карай глубже, у Реала против Барсы нет шансов, у Барсы против МЮ, у МЮ против Ливерпуля
+5
-2
+3
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Amir Iso
Матч должен получиться одним из самых зрелищных в этом сезоне. Обе команды набирают ход, травмированных почти нет. У обеих сильная мотивация. Сам я болею за Белых, хотя не факт что Реал вынесит и в ответном матче. Ливерпуль умеет устраивать камбэки. Та и если и выиграют этот матч, на следующий этап вряд ли попадут, всё таки им больше 3 голов нужно забивать при этом не пропустив ни одну. Короче говоря, в любом случае, очень жду это противостояние ⬜ VS 🟥 (5-2)
Кто ждёт этот матчец, ставьте плюсик
(Хотелось бы увидеть войну - Реал Мадрид - Манчестер Сити😢)
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ZamoRano
Поставлю на гол салаха и ТБ3,5.
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werowolf-gears
Ответ мс-мешок
с Наполи всё понятно, да и с Реалом почти, хотя шанс у Ливерпуля есть
У Ливерпуля с Борнмутом шансов нет, а тут Реал
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Плеймейкер87
Ответ Уся Ваткин
Стесняюсь спросить, кто ваши хозяева?
))) А разве я говорил что-то про себя?))
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Уся Ваткин
Ответ Плеймейкер87
Думаю, что хозяева пройдут дальше
Стесняюсь спросить, кто ваши хозяева?
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Бухгалтер2021
легкие победы хозяев
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Romanian_Daddy
Реал Мадрид Айтрахнет Ливерпуль сегодня
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камикадзе
Стабильности Реалу!
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Колбаскер тут
Реал обыграл Ливерпуль, забив на 92, 93 и 94 минутах
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Плеймейкер87
Думаю, что хозяева пройдут дальше
+2
-1
+1
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