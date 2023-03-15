Пол Мерсон: «У «Ливерпуля» нет шансов против «Реала». Нужен один из величайших камбэков в истории, как у «Барсы» с «ПСЖ», только не дома, а в гостях у чемпиона»

уверен в проходе «Реала» в четвертьфинал чемпионов.

«Тренеры должны сохранять ясность ума, как и футболисты. « » добился отличного результата против «Манчестер Юнайтед», это войдет в историю, но после такого нужно выходить и разбираться с «Борнмутом».

Смотришь матч с «Борнмутом» и думаешь: «А какие вообще шансы у «Ливерпуля» есть против « »? Нужно забить минимум три гола, это трудная задача. Нужен один из величайших камбэков в истории ЛЧ. «Барселоне» такой удался в противостоянии с « », но она играла дома. А это матч на выезде с обладателем кубка. Ладно бы еще два гола, но три... Думаю, шансов нет», – отметил экс-форвард «Арсенала».

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