Пол Мерсон: «У «Ливерпуля» нет шансов против «Реала». Нужен один из величайших камбэков в истории, как у «Барсы» с «ПСЖ», только не дома, а в гостях у чемпиона»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон уверен в проходе «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Тренеры должны сохранять ясность ума, как и футболисты. «Ливерпуль» добился отличного результата против «Манчестер Юнайтед», это войдет в историю, но после такого нужно выходить и разбираться с «Борнмутом».

Смотришь матч с «Борнмутом» и думаешь: «А какие вообще шансы у «Ливерпуля» есть против «Реала»? Нужно забить минимум три гола, это трудная задача. Нужен один из величайших камбэков в истории ЛЧ. «Барселоне» такой удался в противостоянии с «ПСЖ», но она играла дома. А это матч на выезде с обладателем кубка. Ладно бы еще два гола, но три... Думаю, шансов нет», – отметил экс-форвард «Арсенала».

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10 комментариев

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Дмитрий Калашников
Жаль, гостевой гол отменили, тогда бы Ливеру надо было бы забивать 4!
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Матвей Бондарев
Ответ Виталий Ан
Вообще то Ливерпуль делал уже такое. Видать забыл про 3-0 0-4 с Барселоной?!
Ага, с Барсой все тоже тогда со счетов списали: "Не пройдёт Ливерпуль, не пройдёт", а Ливерпуль за шиворот накидал в итоге.
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Матвей Бондарев
Опять это чуд...вище вылезло на Мерсоне... Хлебом не корми - дай на всех рот пооткрывать... Как его с такой компетенцией в тренеры взяли? Максимум тренером в Тринидад и Тобаго в 7 лигу...
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Матвей Бондарев
Ответ Raul14
Ну чтобы было как у спотифой-борселоны, Ливерпулю надо будет перевести деньги судье, но здесь нету Айтекина и Эвребе, поэтому думаю так не будет)) банкрот 6:1 ПСЖ, самый позорный матч в истории ЛЧ, наравне с матчем имени Эвребё)))
Ливерпуль судей не подкупает, зато против Ливерпуля это часто делают, судя по всему.
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Виталий Ан
Вообще то Ливерпуль делал уже такое. Видать забыл про 3-0 0-4 с Барселоной?!
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za_vsu_xypmy
конечно процентов на 95 ливерпуль уже вылетел, но странные рассуждения о том что красные камбэков не делают как барселона)
самое известное возвращение в лч это стамбульский финал для многих по сей день
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Raul14
Ну чтобы было как у спотифой-борселоны, Ливерпулю надо будет перевести деньги судье, но здесь нету Айтекина и Эвребе, поэтому думаю так не будет)) банкрот 6:1 ПСЖ, самый позорный матч в истории ЛЧ, наравне с матчем имени Эвребё)))
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f0rmoceft
Реал тоже не стабилен в последнее время, не все так однозначно.
Но, конечно, запас серьезный. Надеюсь сюрпризов не будет, не хочу валидол пить😄
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Макс Кидалов
Вообще 4 так то нужно, чтобы пройти. А так только овертайме или серия пенальти
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Che Borz
щас эксперты со Спортс расскажут тебе 😂
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