Пол Мерсон: «Троссард мог бы играть за «Ман Сити», за 27 млн это невероятный трансфер. Но «Арсенал» и сам как «Сити»: выдай голубые футболки – никто не заметит разницы»
Пол Мерсон считает, что Леандро Троссард мог бы играть за чемпионов Англии.
В матче против «Фулхэма» (3:0) в АПЛ полузащитник «Арсенала» отдал три голевых паса.
«Троссард мог бы играть за «Манчестер Сити». Купить его за 27 млн фунтов – это невероятный трансфер. Когда его агент говорил ему, что Леандро за такие деньги переходит в «Арсенал», тот, наверное, думал: «И это все, чего я стою?»
Парень мог бы выйти в составе «Ман Сити» во вторник [в Лиге чемпионов], и никто не заметил бы разницы – настолько он хорош.
Но «Арсенал» и сам играет как «Сити», выдай им голубые футболки – можно было бы подумать, что играют именно «горожане». А лучшего комплимента и придумать нельзя», – отметил бывший форвард «канониров».
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Молодость и опыт.
Идеально.
К тому же Троссард и ложной девяткой может сыграть.
Как правильно написал один из болельщиков здесь: Искали медь,а нашли золото 😊