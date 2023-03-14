Пол Мерсон: «Троссард мог бы играть за «Ман Сити», за 27 млн это невероятный трансфер. Но «Арсенал» и сам как «Сити»: выдай голубые футболки – никто не заметит разницы»

считает, что мог бы играть за чемпионов Англии.

В матче против «Фулхэма» (3:0) в полузащитник « » отдал три голевых паса.

«Троссард мог бы играть за «Манчестер Сити». Купить его за 27 млн фунтов – это невероятный трансфер. Когда его агент говорил ему, что Леандро за такие деньги переходит в «Арсенал», тот, наверное, думал: «И это все, чего я стою?»

Парень мог бы выйти в составе « » во вторник [в Лиге чемпионов], и никто не заметил бы разницы – настолько он хорош.

Но «Арсенал» и сам играет как «Сити», выдай им голубые футболки – можно было бы подумать, что играют именно «горожане». А лучшего комплимента и придумать нельзя», – отметил бывший форвард «канониров».

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