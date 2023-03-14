Пол Мерсон: «Троссард мог бы играть за «Ман Сити», за 27 млн это невероятный трансфер. Но «Арсенал» и сам как «Сити»: выдай голубые футболки – никто не заметит разницы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Леандро Троссард Футбол

Пол Мерсон считает, что Леандро Троссард мог бы играть за чемпионов Англии.

В матче против «Фулхэма» (3:0) в АПЛ полузащитник «Арсенала» отдал три голевых паса.

«Троссард мог бы играть за «Манчестер Сити». Купить его за 27 млн фунтов – это невероятный трансфер. Когда его агент говорил ему, что Леандро за такие деньги переходит в «Арсенал», тот, наверное, думал: «И это все, чего я стою?»

Парень мог бы выйти в составе «Ман Сити» во вторник [в Лиге чемпионов], и никто не заметил бы разницы – настолько он хорош.

Но «Арсенал» и сам играет как «Сити», выдай им голубые футболки – можно было бы подумать, что играют именно «горожане». А лучшего комплимента и придумать нельзя», – отметил бывший форвард «канониров».

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9 комментариев

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Алекс Грэй
Ответ Homelender_666
Физрука? Гвардиола - один из лучших тренеров в истории, визионер. Он ставит великолепный командный футбол. Необъяснимый хейт
По Гвардиоле лишь одна претензия. Имеет супер состав, и при этом, умудряется уступать титулы и кубки другим. После ухода из Барсы, победы в чемпионате Германии и Англии, не вызывают вау восторга. В ЛЧ из года в год провал и снова ищет кого-нибудь за бешеные бабки, дабы решает какую-то проблему. Сейчас ещё Арсеналу может титул уступить.
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Доминатор3000
Ответ Евгений Громов 22
На его месте должен был быть Мудрик
Мартинелли/Троссард.
Молодость и опыт.
Идеально.
К тому же Троссард и ложной девяткой может сыграть.
Как правильно написал один из болельщиков здесь: Искали медь,а нашли золото 😊
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Евгений Громов 22
На его месте должен был быть Мудрик
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Homelender_666
Ответ DolJun
разница в том, что физрука из сити тащат судьи, а артету топят
Физрука? Гвардиола - один из лучших тренеров в истории, визионер. Он ставит великолепный командный футбол. Необъяснимый хейт
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DolJun
разница в том, что физрука из сити тащат судьи, а артету топят
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Jurgen Klinsmann
Ответ 57s6w79qhh
Действительно. Удивительно, как его забрали за 27.
очевидно по акции «все по 27»
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Wladuha.13
Удачи!
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Juve storia di un grande amore
Ответ 57s6w79qhh
Действительно. Удивительно, как его забрали за 27.
Он конфликт же затеял, а его команде это не нужно было. Естественно легче сбагрить его как можно быстрее, хоть и за 27
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57s6w79qhh
Действительно. Удивительно, как его забрали за 27.
+8
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+8
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