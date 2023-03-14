Пол Мерсон: «Если «Челси» в ЛЧ не попадет на «Баварию» или «Сити», то выйдет в полуфинал. Это опасный зверь, не хватает лишь сыгранности»

назвал команды, способные выбить «Челси» из Лиги чемпионов.

«Челси» – опасный зверь, там есть несколько выдающихся футболистов, которым просто нужно сыграться, и порой в матче с «Лестером» мы видели проявления этого.

«Челси» провел выдающуюся неделю, обыграв «Лидс», «Боруссию» и «Лестер». Дальше матч с «Эвертоном» на своем поле, можно продолжить серию. Футбол – забавная штука, все меняется очень быстро – взгляните хотя бы на поражение «Ливерпуля» от «Борнмута».

Если в четвертьфинале Лиги чемпионов « » не попадутся « » или « », я не думаю, что остальные будут гореть желанием встретиться с лондонцами.

Если «Челси» не попадет на одну из этих двух команд, то пройдет в полуфинал», – отметил бывший форвард «Арсенала».

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