Пол Мерсон: «Если «Челси» в ЛЧ не попадет на «Баварию» или «Сити», то выйдет в полуфинал. Это опасный зверь, не хватает лишь сыгранности»

Теги Бавария Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон назвал команды, способные выбить «Челси» из Лиги чемпионов.

«Челси» – опасный зверь, там есть несколько выдающихся футболистов, которым просто нужно сыграться, и порой в матче с «Лестером» мы видели проявления этого.

«Челси» провел выдающуюся неделю, обыграв «Лидс», «Боруссию» и «Лестер». Дальше матч с «Эвертоном» на своем поле, можно продолжить серию. Футбол – забавная штука, все меняется очень быстро – взгляните хотя бы на поражение «Ливерпуля» от «Борнмута».

Если в четвертьфинале Лиги чемпионов «Челси» не попадутся «Бавария» или «Манчестер Сити», я не думаю, что остальные будут гореть желанием встретиться с лондонцами.

Если «Челси» не попадет на одну из этих двух команд, то пройдет в полуфинал», – отметил бывший форвард «Арсенала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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38 комментариев

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Niko [Ars]
Ответ bogdan fedyuk
если чили и джеймс будут здоровы и продолжат прибавлять, если канте вернётся и наберет форму вместе с ковачичем, то добавим к ним энцо и фофану с кулибали, и этими людьми, в принципе, можно брать лч. тут только от тренера все зависит (ну и толика удачи в таком турнире тоже всегда кстати)
а забивать кто будет??
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Al22cm
Сити самый опасный противник для Челси, все остальные не особо страшны!
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bogdan fedyuk
Ответ JP19
Слишком много если, мой друг, не видать нам финала
так тут и нет такого утверждения. я лишь говорю, что состав челси обладает потенциалом, который позволяет бороться за победу, а сможет ли тренер это потенциал реализовать - вопрос открытый
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Pitkin
Челси возвращается!
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Andy93
Ответ Владимир Владимир
Абсурд человеческого мозга - месяц назад увольняли Поттера, теперь пророчат победу. И так круглый год в футболе.
Поттер по прежнему физрук, но Челси кубки и с большими физруками брал)
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Kimmich Scream
1% желания, чтобы Бавария сыграла с Челси, потому что смогу сходить на матч, 99% желания сыграть с Реалом - сильных нужно не бояться, а побеждать, а Реал в ЛЧ - самые сильные.

Европа этой битвы давно заждалась.
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DarkJune
Наполи с Реалом - ну да, пошли мы нафиг.
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JP19
Ответ bogdan fedyuk
если чили и джеймс будут здоровы и продолжат прибавлять, если канте вернётся и наберет форму вместе с ковачичем, то добавим к ним энцо и фофану с кулибали, и этими людьми, в принципе, можно брать лч. тут только от тренера все зависит (ну и толика удачи в таком турнире тоже всегда кстати)
Слишком много если, мой друг, не видать нам финала
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Ignazio DE Alter
Ответ bogdan fedyuk
точно, вот от боруссии недавно вылетели
ладно 🗿
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bogdan fedyuk
Ответ дон_бомжови
я уже и забыл, когда последний раз видел канте на поле. совсем не представляю, в каких он сейчас кондициях, и сможет ли дать команде здесь и сейчас, все же сыгранность какая-то да нужна
факт. поэтому я и использую "если". но там вроде была инфа с месяц назад, что он как то прям невероятно здорово восстанавливается
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DolJun
Ответ Александра Александрова
Нет не путаю, если бы не эти две звезды Челси , Челси бы разгромили )) особенно Штарк )) тот вообще творил дичь полнейшую и Челси оба матча играл в 10 ом , там на три красные наиграли )
кто?)
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дон_бомжови
Ответ bogdan fedyuk
если чили и джеймс будут здоровы и продолжат прибавлять, если канте вернётся и наберет форму вместе с ковачичем, то добавим к ним энцо и фофану с кулибали, и этими людьми, в принципе, можно брать лч. тут только от тренера все зависит (ну и толика удачи в таком турнире тоже всегда кстати)
я уже и забыл, когда последний раз видел канте на поле.
совсем не представляю, в каких он сейчас кондициях, и сможет ли дать команде здесь и сейчас, все же сыгранность какая-то да нужна
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The Best
Так Сити ещё для начала нужно пройти в 1/4.....я бы Лейпциг не списывал со счёта.Ну а для Челси в нынешнем состоянии 1/4 это уже успех я считаю,в следующем году когда команда будет сыграна тогда можно будет ставить более высокие цели.
+2
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+2
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bogdan fedyuk
Ответ Ignazio DE Alter
я же специально подчеркнул,что именно для этого Челси. Челси сейчас переживает явно не лучший период
точно, вот от боруссии недавно вылетели
+3
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+3
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Ignazio DE Alter
Ответ bogdan fedyuk
а что в нем непроходимого - два года назад прошли, год назад почти прошли, если б вратарь не подвел. состав сейчас у челси только сильнее стал
я же специально подчеркнул,что именно для этого Челси. Челси сейчас переживает явно не лучший период
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Александра Александрова
Ответ DolJun
сашенька, вы что-то путаете
Нет не путаю, если бы не эти две звезды Челси , Челси бы разгромили )) особенно Штарк )) тот вообще творил дичь полнейшую и Челси оба матча играл в 10 ом , там на три красные наиграли )
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-5
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Владимир Владимир
Ответ kx9vs4qvvm
Это спортс, детка)
Это болельщики и люди такие.
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DolJun
Ответ Александра Александрова
Почему же, если будет Эвребе и Штарк они помогут хотя бы не опозорится )) и если Челси встанет всей командой в штрафной , как обычно , есть шанс пройти какой нибудь Порту ))
сашенька, вы что-то путаете
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kx9vs4qvvm
Ответ Владимир Владимир
Абсурд человеческого мозга - месяц назад увольняли Поттера, теперь пророчат победу. И так круглый год в футболе.
Это спортс, детка)
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bogdan fedyuk
Ответ Robs8n Madrid
Ну поэтому все и отлетают от Реала. Что болелы клубов , что сами клубы так и думают - а что там непроходимого? Но самое смешное то, что нынешний Челси не то что пройти, он даже не проиграть Реалу не сможет ни в одной из игр. Это не команда, а просто набор футболистов.
будем верить, что челси и реал еще сойдутся в этой лч и посмотрим на деле
+3
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Александра Александрова
Ответ DolJun
спорно конечно
Почему же, если будет Эвребе и Штарк они помогут хотя бы не опозорится )) и если Челси встанет всей командой в штрафной , как обычно , есть шанс пройти какой нибудь Порту ))
0
-5
-5
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Владимир Владимир
Абсурд человеческого мозга - месяц назад увольняли Поттера, теперь пророчат победу. И так круглый год в футболе.
+3
-1
+2
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Robs8n Madrid
Ответ bogdan fedyuk
а что в нем непроходимого - два года назад прошли, год назад почти прошли, если б вратарь не подвел. состав сейчас у челси только сильнее стал
Ну поэтому все и отлетают от Реала. Что болелы клубов , что сами клубы так и думают - а что там непроходимого?

Но самое смешное то, что нынешний Челси не то что пройти, он даже не проиграть Реалу не сможет ни в одной из игр. Это не команда, а просто набор футболистов.
+19
-11
+8
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Enamorado de Argentina.
Если ещё тренера сменять по ходу сезона то вопрос о победителе можно закрывать.
+1
-2
-1
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Питер Пэн
Ответ Питер Пэн
Так финальная часть ЛЧ уже фактически началась. И с чего вдруг лютый арсеналец Мерсон ( по идее заклятый соперник) так наваливает Челси?
нахваливает
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