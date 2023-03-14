Пол Мерсон: «Если «Челси» в ЛЧ не попадет на «Баварию» или «Сити», то выйдет в полуфинал. Это опасный зверь, не хватает лишь сыгранности»
Пол Мерсон назвал команды, способные выбить «Челси» из Лиги чемпионов.
«Челси» – опасный зверь, там есть несколько выдающихся футболистов, которым просто нужно сыграться, и порой в матче с «Лестером» мы видели проявления этого.
«Челси» провел выдающуюся неделю, обыграв «Лидс», «Боруссию» и «Лестер». Дальше матч с «Эвертоном» на своем поле, можно продолжить серию. Футбол – забавная штука, все меняется очень быстро – взгляните хотя бы на поражение «Ливерпуля» от «Борнмута».
Если в четвертьфинале Лиги чемпионов «Челси» не попадутся «Бавария» или «Манчестер Сити», я не думаю, что остальные будут гореть желанием встретиться с лондонцами.
Если «Челси» не попадет на одну из этих двух команд, то пройдет в полуфинал», – отметил бывший форвард «Арсенала».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Европа этой битвы давно заждалась.
совсем не представляю, в каких он сейчас кондициях, и сможет ли дать команде здесь и сейчас, все же сыгранность какая-то да нужна
Но самое смешное то, что нынешний Челси не то что пройти, он даже не проиграть Реалу не сможет ни в одной из игр. Это не команда, а просто набор футболистов.