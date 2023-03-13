Кевин де Брюйне: «АПЛ изменилась. Все 20 команд на высоком уровне, клубы из нижней части таблицы могут тратить больше. Побеждать все сложнее»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне деньги Футбол

Кевин де Брюйне считает, что АПЛ становится более конкурентной.

«Я думаю, что в этом сезоне мы в хорошей форме. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы могут тратить больше денег и покупать игроков более высокого уровня. Я чувствую, что все 20 команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что обыгрывать их становится все сложнее и сложнее.

Но, в конце концов, мы идем вторыми в лиге и все еще участвуем в трех турнирах [АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Англии], так что я не чувствую особых изменений по сравнению с прошлыми сезонами», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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5 комментариев

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Sevuska
Да уж - тут точно не расслабишься . Яркий последний пример как Ливерпуль бьёт МЮ 7:0 , и казалось бы все ожидали , что же они сделают со скромным Бормутом . А ничего - проиграли . В этом и есть интрига АПЛ .
А МЮ после такого тяжелейшего поражения , казалось порвут дома последнее место - Саутгемптон !? Ан нет - ничья .
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vals1702
значит Пепке еще лярд нужен
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Фан Рубина
Никакой разницы. Просто раньше апловские брёвна стоили по 5 лимонов, а теперь - 25.
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Ussaev M
благодаря этому одно удовольствие смотреть матчи АПЛ.
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ljolik888
Тратить можно сколько угодно - главное тратить с умом !
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