Кевин де Брюйне: «АПЛ изменилась. Все 20 команд на высоком уровне, клубы из нижней части таблицы могут тратить больше. Побеждать все сложнее»
Кевин де Брюйне считает, что АПЛ становится более конкурентной.
«Я думаю, что в этом сезоне мы в хорошей форме. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы могут тратить больше денег и покупать игроков более высокого уровня. Я чувствую, что все 20 команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что обыгрывать их становится все сложнее и сложнее.
Но, в конце концов, мы идем вторыми в лиге и все еще участвуем в трех турнирах [АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Англии], так что я не чувствую особых изменений по сравнению с прошлыми сезонами», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А МЮ после такого тяжелейшего поражения , казалось порвут дома последнее место - Саутгемптон !? Ан нет - ничья .