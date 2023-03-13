Кевин де Брюйне: «АПЛ изменилась. Все 20 команд на высоком уровне, клубы из нижней части таблицы могут тратить больше. Побеждать все сложнее»

Кевин де Брюйне считает, что становится более конкурентной.

«Я думаю, что в этом сезоне мы в хорошей форме. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы могут тратить больше денег и покупать игроков более высокого уровня. Я чувствую, что все 20 команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что обыгрывать их становится все сложнее и сложнее.

Но, в конце концов, мы идем вторыми в лиге и все еще участвуем в трех турнирах [АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Англии], так что я не чувствую особых изменений по сравнению с прошлыми сезонами», – сказал полузащитник « ».

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