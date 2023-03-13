У «Барселоны» лишь 8 пропущенных голов в 25 матчах Ла Лиги – новый рекорд турнира

Теги Барселона Ла Лига рекорды Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) в матче чемпионата Испании.

У каталонцев лишь 8 пропущенных голов после 25 туров Ла Лиги – это новый рекорд турнира.

Прежнее достижение принадлежало «Атлетико» и «Депортиво», у которых было по 10 пропущенных мячей после 25 туров сезона-1990/91 и 1993/94 соответственно.

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7 комментариев

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Burel
Ответ Gornostaev
Это все хорошо, но картина неполная и восторги преждевременные... Хави за последние два сезона бьет все рекорды по антирезультативности за последние 19 лет в истории Барселоны. В прошлом году был установлен антирекорд за последние 19 лет - 68 мячей и в этом сезоне атака такая же бесплодная.... От мифического днк Барселоны не осталось ничего, а сам Хави оказался наискучнейшим прагматиком как тренер. Такой унылой "атакующей" игры Барселона не показывала десятилетия. Какой-то результат может и будет, но на это смотреть невыносимо скучно... Помню, как Кройф критиковал Моуриньо за его футбол, но от того, что сейчас собой представляет футбол Барселоны, великий голландец наверное в гробу переворачивается...
чо за бред ? Когда Барса в форме, то показывает фирменный футбол. Когда не в форме, то как сейчас
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Zidan GOAT
Ну если каждый матч судью будут так тащить, то можно вообще без пропущенных весь сезон отыграть. В прошлом туре за фол Кессие не дают пенальти, он был очевидным, но Вар почему то даже не вмешался ) сегодня отменили гол Атлетика. Самое смешное, что в неочевидной ситуации Вар позвал смотреть повтор, а в очевидных против Барсы не зовут ) дело Негрейры живет
+1
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0
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A.B.W.
Ответ Gornostaev
Это все хорошо, но картина неполная и восторги преждевременные... Хави за последние два сезона бьет все рекорды по антирезультативности за последние 19 лет в истории Барселоны. В прошлом году был установлен антирекорд за последние 19 лет - 68 мячей и в этом сезоне атака такая же бесплодная.... От мифического днк Барселоны не осталось ничего, а сам Хави оказался наискучнейшим прагматиком как тренер. Такой унылой "атакующей" игры Барселона не показывала десятилетия. Какой-то результат может и будет, но на это смотреть невыносимо скучно... Помню, как Кройф критиковал Моуриньо за его футбол, но от того, что сейчас собой представляет футбол Барселоны, великий голландец наверное в гробу переворачивается...
Феерический бред.

Моуриньо отдавал мяч и ждал ошибок соперника.

Эта Барса Хави владеет мячом, сам ищет возможности забить.
Забивают да, действительно мало, так как нет супер качественных атакующих латералей и ТОП нападающих кроме Левандовского.
+3
-3
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ljolik888
Конечно цифры великолепные и я очень рад за терШтегена . Но почти каждый матч это седые волосы , так как нам очень везёт.
0
-1
-1
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Gornostaev
Это все хорошо, но картина неполная и восторги преждевременные... Хави за последние два сезона бьет все рекорды по антирезультативности за последние 19 лет в истории Барселоны. В прошлом году был установлен антирекорд за последние 19 лет - 68 мячей и в этом сезоне атака такая же бесплодная....
От мифического днк Барселоны не осталось ничего, а сам Хави оказался наискучнейшим прагматиком как тренер. Такой унылой "атакующей" игры Барселона не показывала десятилетия.
Какой-то результат может и будет, но на это смотреть невыносимо скучно... Помню, как Кройф критиковал Моуриньо за его футбол, но от того, что сейчас собой представляет футбол Барселоны, великий голландец наверное в гробу переворачивается...
+8
-7
+1
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Просто Кот
Араухо просто зверь, воооообще не ожидал твоего прогресса
+13
-1
+12
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Сижу на факсах Барселоны
Монстры. Нереальные цифры для топ лиги
+9
-2
+7
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