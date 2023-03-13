У «Барселоны» лишь 8 пропущенных голов в 25 матчах Ла Лиги – новый рекорд турнира
«Барселона» обыграла «Атлетик» (1:0) в матче чемпионата Испании.
У каталонцев лишь 8 пропущенных голов после 25 туров Ла Лиги – это новый рекорд турнира.
Прежнее достижение принадлежало «Атлетико» и «Депортиво», у которых было по 10 пропущенных мячей после 25 туров сезона-1990/91 и 1993/94 соответственно.
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Моуриньо отдавал мяч и ждал ошибок соперника.
Эта Барса Хави владеет мячом, сам ищет возможности забить.
Забивают да, действительно мало, так как нет супер качественных атакующих латералей и ТОП нападающих кроме Левандовского.
От мифического днк Барселоны не осталось ничего, а сам Хави оказался наискучнейшим прагматиком как тренер. Такой унылой "атакующей" игры Барселона не показывала десятилетия.
Какой-то результат может и будет, но на это смотреть невыносимо скучно... Помню, как Кройф критиковал Моуриньо за его футбол, но от того, что сейчас собой представляет футбол Барселоны, великий голландец наверное в гробу переворачивается...