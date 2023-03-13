У «Барселоны» лишь 8 пропущенных голов в 25 матчах Ла Лиги – новый рекорд турнира

« » обыграла «Атлетик» (1:0) в матче чемпионата .

У каталонцев лишь 8 пропущенных голов после 25 туров Ла Лиги – это новый рекорд турнира.

Прежнее достижение принадлежало «Атлетико» и «Депортиво», у которых было по 10 пропущенных мячей после 25 туров сезона-1990/91 и 1993/94 соответственно.

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