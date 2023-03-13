Игнатович о тренировках в «Зените»: «Текке всех полоскал, просто уродовал, многим это не нравилось, доходило до драк. Один раз ему жестко прилетело от Радимова»

Воспитанник «Зенита» рассказал о тренировках с основной командой.

– Кто из основы тебя поразил?

– В человеческом плане – и . Они всегда хорошо коммуницировали с молодыми, поддерживали. Пихача не было.

– Ты точно про Широкова говоришь?

– Он пихал, конечно, но не так часто, как Гарик [ ] и . Гарик чаще по делу пихал, а Керж – без разбора.

– А кто всех возил?

– Текке всех постоянно полоскал, просто уродовал. Многим это не нравилось, происходила всякая дичь. На тренировках доходило до драк, потому что 1 в 1 у Текке невозможно было забрать мяч. Один раз ему жестко прилетело от Радимова. Даже не потому, что он всех возил, а потому, что не показывал то же самое в играх, – сказал Игнатович в интервью Sports.ru.

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