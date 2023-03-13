Игнатович о тренировках в «Зените»: «Текке всех полоскал, просто уродовал, многим это не нравилось, доходило до драк. Один раз ему жестко прилетело от Радимова»

Теги Зенит Игорь Денисов Константин Зырянов Владислав Радимов Фатих Текке Роман Широков премьер-лига Россия Александр Кержаков Павел Игнатович Футбол

Воспитанник «Зенита» Павел Игнатович рассказал о тренировках с основной командой.

– Кто из основы тебя поразил?

– В человеческом плане – Зырянов и Широков. Они всегда хорошо коммуницировали с молодыми, поддерживали. Пихача не было.

– Ты точно про Широкова говоришь?

– Он пихал, конечно, но не так часто, как Гарик [Игорь Денисов] и Керж. Гарик чаще по делу пихал, а Керж – без разбора.

– А кто всех возил?

– Текке всех постоянно полоскал, просто уродовал. Многим это не нравилось, происходила всякая дичь. На тренировках доходило до драк, потому что 1 в 1 у Текке невозможно было забрать мяч. Один раз ему жестко прилетело от Радимова. Даже не потому, что он всех возил, а потому, что не показывал то же самое в играх, – сказал Игнатович в интервью Sports.ru.

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7 комментариев

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Ростов-на-Дону
В "зене" дичь.
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Спартак Уокер
Правильно Радимов сделал
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prus_3
По второму кругу пошли?! Два дня назад уже было полное интервью с этим перцем. Какой смыл свои же статьи дробить?
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Северный болельщик
Широков многих поразил в человеческом плане...
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АРТУР АЛИЕВ
Зырянов для меня всегда был олицетворением хорошего, доброго, русского парня
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Александр Зубков
Пихал, пихаю и буду пихать.
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Алексей Антонов
Презиками хоть пользовались?
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