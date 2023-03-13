Игнатович о тренировках в «Зените»: «Текке всех полоскал, просто уродовал, многим это не нравилось, доходило до драк. Один раз ему жестко прилетело от Радимова»
Воспитанник «Зенита» Павел Игнатович рассказал о тренировках с основной командой.
– Кто из основы тебя поразил?
– В человеческом плане – Зырянов и Широков. Они всегда хорошо коммуницировали с молодыми, поддерживали. Пихача не было.
– Ты точно про Широкова говоришь?
– Он пихал, конечно, но не так часто, как Гарик [Игорь Денисов] и Керж. Гарик чаще по делу пихал, а Керж – без разбора.
– А кто всех возил?
– Текке всех постоянно полоскал, просто уродовал. Многим это не нравилось, происходила всякая дичь. На тренировках доходило до драк, потому что 1 в 1 у Текке невозможно было забрать мяч. Один раз ему жестко прилетело от Радимова. Даже не потому, что он всех возил, а потому, что не показывал то же самое в играх, – сказал Игнатович в интервью Sports.ru.
«Не «Спартак» же?» Лучший бомбардир дубля «Зенита» запустил академию «Динамо» в Петербурге
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
7 комментариев