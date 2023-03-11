Где смотреть Зенит – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 15 марта
В среду, 15 марта, сыграют Зенит и Динамо Москва в четвертьфинале этапа 2 ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости
Комментарии