Где смотреть Зенит – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 15 марта

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В среду, 15 марта, сыграют Зенит и Динамо Москва в четвертьфинале этапа 2 ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Динамо Москва

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Зенит: все новости

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Прогноз на матч Зенит – Динамо

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