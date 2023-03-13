Сарри о поздней тренерской карьере: «Нагельсманн благословлен Богом, а я поднялся с низов. Мой путь был тяжелым, и мне это нравится»

Теги Бавария Лацио бундеслига Германия серия А Италия Маурицио Сарри Юлиан Нагельсманн Футбол

Маурицио Сарри рассказал о трудностях тренерской карьеры.

«Чтобы быть тренером, нужна мотивация, и если путь к цели труден, то это даже лучше. Нагельсманн благословлен Богом, а я поднялся с низов. Мой путь к вершине был долгим, трудным. И мне это нравится. Жизненный опыт формирует тебя как тренера.

Моя стрижка? Меня уговорила жена. После поражения от АЗ, когда я пришел домой, она сказала мне: «Вот вы и проиграли, подстригись». Дома я никогда не спорю. Я редко там бываю, а когда бываю, то закрываюсь в своем кабинете», – сказал главный тренер «Лацио».

Римский клуб уступил АЗ в 1-м матче 1/8 финала Лиги Конференций со счетом 1:2.

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5 комментариев

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onakez
Прежде чем такое говорить про Нагельсмана надо хотя бы узнать его историю
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Азиз Ибодуллаев
"Дома я никогда не спорю. Я редко там бываю, а когда бываю, то закрываюсь в своем кабинете."

Максимально итальянская семья, жена на кухне, муж в кабинете проводит переговоры с каким то мужиками)
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Роман
Ещё всё впереди!
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headmaster
Его Наполи был завораживающим. А вот дальше как-то не пошло. Ну хоть трофеи взял
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deadjoker
Скорее когда сарри начинал тренер начинался лет с 40-45 лет
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