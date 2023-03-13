Сарри о поздней тренерской карьере: «Нагельсманн благословлен Богом, а я поднялся с низов. Мой путь был тяжелым, и мне это нравится»

рассказал о трудностях тренерской карьеры.

«Чтобы быть тренером, нужна мотивация, и если путь к цели труден, то это даже лучше. Нагельсманн благословлен Богом, а я поднялся с низов. Мой путь к вершине был долгим, трудным. И мне это нравится. Жизненный опыт формирует тебя как тренера.

Моя стрижка? Меня уговорила жена. После поражения от АЗ, когда я пришел домой, она сказала мне: «Вот вы и проиграли, подстригись». Дома я никогда не спорю. Я редко там бываю, а когда бываю, то закрываюсь в своем кабинете», – сказал главный тренер « ».

Римский клуб уступил АЗ в 1-м матче 1/8 финала Лиги Конференций со счетом 1:2.

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