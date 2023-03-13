Один из игроков «ПСЖ», вышедший в старте на ответный матч с Баварией» в ЛЧ, отдыхал в клубе всю ночь за два дня до игры

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Один из игроков «ПСЖ» нарушал спортивный режим накануне ответного матча с «Баварией».

Как сообщает журналист Ромен Молина, за два дня до ответного матча 8 марта на «Альянц Арене» один из игроков парижского клуба, вышедший в стартовом составе, отдыхал в клубе до 6 часов утра. За несколько дней до этого игрок также был на вечеринке. Имя игрока не уточняется.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух матчей уступил «Баварии» со счетом 0:3.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Spider Man
Кто-то решил поддержать Неймара
Лучший друг из бчк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
А тренер не заметил и дал ему играть)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Белов
Рамос это был, поэтому был самым активным и отдохнувшим, а другие гложили себя перед матчем вместо того чтобы расслабиться и снять стресс
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Один из игроков ПСЖ отдыхал на поле весь матч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Detsch Raumdeuter
Ответ Нук Гно
Е
Стоп, после М идет Б, вы че?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimashay
Ответ joseph.kowalsky
Там акцент на "всю ночь". На самом деле за два дня до ответственной игры действительно лучше правильно отдыхать и восстанавливаться, а это значит сон часов 9-10
Мне что, показывать табличку "сарказм", каждый раз, когда я его использую?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Заир-Эмери 😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Верратти
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нук Гно
Ответ Zerocool789
М
Е
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ добрый грек
Неймар: " На его месте должен был быть я!"
😂😂😂 В точку!)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raybay
Спортс ру интриги скандалы рассладования
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MajestySport
Месси ищет новое пристанище, а функциональность клуба ему не объяснили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Растиньяк
месси
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ S1rAlex
да ну, не гони. Лео семьянин, и с дисциплиной проблем никогда не имел
Это был сарказм), все же говорят что он виноват в проигрыше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В поисках смысла
Судя по игре, отдыхала вся команда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пинающий Достоинства
Там по-моему Месси все никак с клубом не определится, может вот и ходил, приценивался)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zerocool789
Ответ evil
откройте первую букву
М
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Отдыхать не работать)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ ADiPin
почему был?
Ну он женился вроде, может остепенился.😅
Плюс давно не было новостей про его тусовки, подумал, что завязал с этим)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
joseph.kowalsky
Ответ Dimashay
Ну правильно, перед важной игрой стоит отдыхать. Или по мнению глупых тренеришек ему стоило вагоны разгружать?
Там акцент на "всю ночь". На самом деле за два дня до ответственной игры действительно лучше правильно отдыхать и восстанавливаться, а это значит сон часов 9-10
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
Достоверность информации вызывает вопросы. Проблема в том, что Кристоф Гальтье проиграл Нагелю в чистую, именно тактически. Так, что кто там гулял или не гулял уже неважно. А Месси, мне кажется, приехал в Париж доигрывать. Я был бы рад если бы он ушел и Неймар тоже.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovsyankin
Ту чивас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Да хоть весь состав посади на казарменный режим, результат был бы тот же
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эд
зато все точно знают с кем он был в этом клубе)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий