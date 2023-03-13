Один из игроков «ПСЖ», вышедший в старте на ответный матч с Баварией» в ЛЧ, отдыхал в клубе всю ночь за два дня до игры
Один из игроков «ПСЖ» нарушал спортивный режим накануне ответного матча с «Баварией».
Как сообщает журналист Ромен Молина, за два дня до ответного матча 8 марта на «Альянц Арене» один из игроков парижского клуба, вышедший в стартовом составе, отдыхал в клубе до 6 часов утра. За несколько дней до этого игрок также был на вечеринке. Имя игрока не уточняется.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух матчей уступил «Баварии» со счетом 0:3.
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Плюс давно не было новостей про его тусовки, подумал, что завязал с этим)