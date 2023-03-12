Артета о 3:0 с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал, создал много моментов. В АПЛ недостаточно вести 1:0 или 2:0»

отметил то, как «Арсенал» доминировал над « » (3:0) в матче АПЛ.

«Я очень доволен. Против нас играла хорошо организованная команда, и на этом стадионе приходится тяжело. Думаю, что мы доминировали, мы создали очень много моментов, сохранили ворота сухими – а это особенно важно. И мы одержали убедительную победу, что меня радует.

Все 11 футболистов должны быть сосредоточены на игре на протяжении 96 минут, и это я сегодня и увидел. В АПЛ недостаточно выигрывать 1:0 или 2:0, но при 3:0 игра уже меняется», – сказал главный тренер « ».

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