Артета о 3:0 с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал, создал много моментов. В АПЛ недостаточно вести 1:0 или 2:0»

Теги Микель Артета Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета отметил то, как «Арсенал» доминировал над «Фулхэмом» (3:0) в матче АПЛ.

«Я очень доволен. Против нас играла хорошо организованная команда, и на этом стадионе приходится тяжело. Думаю, что мы доминировали, мы создали очень много моментов, сохранили ворота сухими – а это особенно важно. И мы одержали убедительную победу, что меня радует.

Все 11 футболистов должны быть сосредоточены на игре на протяжении 96 минут, и это я сегодня и увидел. В АПЛ недостаточно выигрывать 1:0 или 2:0, но при 3:0 игра уже меняется», – сказал главный тренер «Арсенала».

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5 комментариев

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Алексей Фирстов
Арсенал заслужил победу!
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ЭЗИК
We will champio
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Фед
Арсенал должен выйграть ради главной фразы Артеты в конце сезона: "Мы доминировали весь сезон!"
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trick00
Доминатор в деле💪💪
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Comicsfan323
Микель лучший
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