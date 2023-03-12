Артета о 3:0 с «Фулхэмом»: «Гол «Арсенала» был отменен, но мы справились с этим и забили три прекрасных мяча. Очень рад сухой победе»

остался доволен голами «Арсенала» в ворота « » (3:0).

«Я очень рад победе, особенно сухой, и тому, что мы везем домой 3 очка. Наш гол был отменен, но мы сумели психологически справиться с этим.

Здорово, что голы распределяются между разными футболистами. Троссард отдал три голевых паса и тоже мог забить.

Радует каждый раз, когда мы отправляем мяч в сетку. Мы над многими вещами работаем и сегодня смогли забить три прекрасных гола», – заявил главный тренер « » в эфире Sky Sports.

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