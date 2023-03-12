Артета о 3:0 с «Фулхэмом»: «Гол «Арсенала» был отменен, но мы справились с этим и забили три прекрасных мяча. Очень рад сухой победе»

Теги Микель Артета Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Леандро Троссард Футбол

Микель Артета остался доволен голами «Арсенала» в ворота «Фулхэма» (3:0).

«Я очень рад победе, особенно сухой, и тому, что мы везем домой 3 очка. Наш гол был отменен, но мы сумели психологически справиться с этим.

Здорово, что голы распределяются между разными футболистами. Троссард отдал три голевых паса и тоже мог забить.

Радует каждый раз, когда мы отправляем мяч в сетку. Мы над многими вещами работаем и сегодня смогли забить три прекрасных гола», – заявил главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

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20 комментариев

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Quintin07
Ответ alexis2020
я тоже сомневался, за что теперь неловко, но повод был
именно, когда ты у руля команды полтора года и у тебя резерв не пойми во что играет, тут есть вопросы. Благо сейчас такой ерунды нет.
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alexis2020
Ответ Quintin07
что Троссард, что Жоржиньо совсем не портят игру, все таки система игры дает свои плоды, плюс игроки понимают свою роль, и знают что нужно сделать. Все же в Артете я сомневался в начале того сезона.
я тоже сомневался, за что теперь неловко, но повод был
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кроссовер Айверсона
Нетфликсу надо было в этом году снимать сериал All or nothing. Очень уж хочется посмотреть что там происходит внутри
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imeka21
Троссард мощь, такие прекрасные пасы раздает
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Quintin07
Ответ EmptyGuitar1753
Отличная игра. Счет мог быть 1:6 в пользу Арсенала. Приятно было увидеть Жезуса спустя столько времени. Ну, и Троссард конечно зверь
что Троссард, что Жоржиньо совсем не портят игру, все таки система игры дает свои плоды, плюс игроки понимают свою роль, и знают что нужно сделать. Все же в Артете я сомневался в начале того сезона.
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Madcomposer
С днём доминации, комрады!
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zhukas58
Смотрел матч, классно сыграли, надеюсь будут чемпионами
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zarik18
Уверенная победа, идём дальше 💪
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Виьалий
Заметил, что наши напы больше всего понарушали в защите! Характер!
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otchim kaloeda
раньще слово Артеты про доминацию был мемом..
а сейчас он один из величайших тренеров на данный момент
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Алексей Фирстов
Арсенал заслуженно выиграл!
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Виьалий
Лео хорош, очень хорош!!!
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CriminalJoint62
Арсенал уже лучше играет в гостях, чем дома. Когда такое было в последний раз
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arsen tagaikulov
Ну не можеть быть не симпотичным такая молодая и классная команда.Еще много туров конечно.Но победа Арсенала в Апл в этом сезоне подняла бы Уровень АПЛ и интерес к нему еще выше.
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Доминатор3000
Ещё и Жезус вернулся.
Я уже и забыл насколько он техничный парень.
Наберёт форму и Арсенал начнёт всех сносить играючи,как в начале сезона.
Едем дальше!
+7
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Rowsen Tekayew
Ну браво что тут еще добавить ждем такой уверенной игры против спортинга и выхода в четвертфинал хочется конечно выиграть и апл и ле .как говорится поживем увидим верим
+1
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EmptyGuitar1753
Отличная игра. Счет мог быть 1:6 в пользу Арсенала. Приятно было увидеть Жезуса спустя столько времени. Ну, и Троссард конечно зверь
+5
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+5
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S H A R K
Разгромная доминация
+7
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очумелый
Да могли,но старый арсенал пропустил бы два тоже
+11
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Kalahun
полная доминация. могли спокойно еще 2-3 ложить. Троссард должен был с 4мя ассистами заканчивать )
+30
-1
+29
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