Артета о 3:0 с «Фулхэмом»: «Гол «Арсенала» был отменен, но мы справились с этим и забили три прекрасных мяча. Очень рад сухой победе»
Микель Артета остался доволен голами «Арсенала» в ворота «Фулхэма» (3:0).
«Я очень рад победе, особенно сухой, и тому, что мы везем домой 3 очка. Наш гол был отменен, но мы сумели психологически справиться с этим.
Здорово, что голы распределяются между разными футболистами. Троссард отдал три голевых паса и тоже мог забить.
Радует каждый раз, когда мы отправляем мяч в сетку. Мы над многими вещами работаем и сегодня смогли забить три прекрасных гола», – заявил главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
а сейчас он один из величайших тренеров на данный момент
Я уже и забыл насколько он техничный парень.
Наберёт форму и Арсенал начнёт всех сносить играючи,как в начале сезона.
Едем дальше!