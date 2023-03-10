Где смотреть Реал Мадрид – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 15 марта

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В среду, 15 марта, сыграют Реал Мадрид и Ливерпуль в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Реал Мадрид – Ливерпуль

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Реал – Ливерпуль

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