Где смотреть Манчестер Сити – РБ Лейпциг, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 14 марта

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Футбол

Во вторник, 14 марта, сыграют Манчестер Сити и РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Манчестер Сити – РБ Лейпциг

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Манчестер Сити – Лейпциг

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