Винисиус забил 19-й гол за «Реал» в сезоне. Это лучший результат среди бразильцев из топ-5 лиг
Винисиус Жуниор забил 19-й гол за «Реал» в этом сезоне.
Вингер мадридской команды отличился в матче против «Эспаньола» в 15-м туре Ла Лиги (2:1, перерыв). Теперь на его счету 19 голов в матчах за «Реал» в текущем сезоне.
Винисиус стал самым результативным бразильцем, выступающим за клуб из топ-5 лиг в этом сезоне. Он превзошел результат Неймара, забившего 18 мячей в составе «ПСЖ».
С подробной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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