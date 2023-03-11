Винисиус забил 19-й гол за «Реал» в сезоне. Это лучший результат среди бразильцев из топ-5 лиг

Теги ПСЖ Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига Неймар Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор забил 19-й гол за «Реал» в этом сезоне. 

Вингер мадридской команды отличился в матче против «Эспаньола» в 15-м туре Ла Лиги (2:1, перерыв). Теперь на его счету 19 голов в матчах за «Реал» в текущем сезоне. 

Винисиус стал самым результативным бразильцем, выступающим за клуб из топ-5 лиг в этом сезоне. Он превзошел результат Неймара, забившего 18 мячей в составе «ПСЖ». 

С подробной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь

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11 комментариев

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Вадим Слуцкий
Это также лучший результат среди Винисиусов: ни один из Винисиусов из топ-5 лиг (и даже из топ-25) не забил больше!
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Сергей Яковченко
Ответ Lindeman
Неймар после празднования дня рождения с поломоной ногой будет лучше Винисиуса
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meredow06
Красаучег,что тут скажешь:)
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Сикарио
Представляю как порвался Футбол это жизнь))
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Геннадий Тимченко
Ответ Lindeman
Неймар после празднования дня рождения с поломоной ногой будет лучше Винисиуса
да и в покер наверняка тоже обыграет
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Lindeman
Ответ Геннадий Тимченко
какая бы ни была реализация, лучшим будут считать Неймара 🤣
Неймар после празднования дня рождения с поломоной ногой будет лучше Винисиуса
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Владимир Владимирович
Ответ Андрей Хенто
А если бы реализация была хотя бы на 15-20% процентов получше, вполне мог бы уже приблизиться к 30 голам.
Если бы у бабушки были….
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Raul14
Вини надо улучшить реализацию. И вуаля!...
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Геннадий Тимченко
Ответ Андрей Хенто
А если бы реализация была хотя бы на 15-20% процентов получше, вполне мог бы уже приблизиться к 30 голам.
какая бы ни была реализация, лучшим будут считать Неймара 🤣
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Андрей Хенто
А если бы реализация была хотя бы на 15-20% процентов получше, вполне мог бы уже приблизиться к 30 голам.
+9
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+8
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Marco_Asensio
Отличная достижения. Так держать!
+9
-2
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