Винисиус забил 19-й гол за «Реал» в сезоне. Это лучший результат среди бразильцев из топ-5 лиг

забил 19-й гол за «Реал» в этом сезоне.

Вингер мадридской команды отличился в матче против « » в 15-м туре (2:1, перерыв). Теперь на его счету 19 голов в матчах за « » в текущем сезоне.

Винисиус стал самым результативным бразильцем, выступающим за клуб из топ-5 лиг в этом сезоне. Он превзошел результат , забившего 18 мячей в составе «ПСЖ».

С подробной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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