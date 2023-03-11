Де Йонг о победе в Ла Лиге: «За 4 года в «Барсе» я никогда не был так близко. Это наша главная цель»
Френки де Йонг рассказал о своей главной цели в «Барселоне».
«Я никогда не выигрывал Ла Лигу. Это мой четвертый год в «Барсе», и я никогда не был так близко [к титулу]. Но впереди еще долгий путь.
Я хочу выиграть чемпионат, это наша главная цель, и мы отдадим все силы для ее достижения.
Каждая игра очень важна, но игра в Бильбао – одна из самых сложных, и ее необходимо выиграть перед класико. Мы сосредоточены на матче с «Атлетиком», но все знают, что на следующей неделе играть с «Реалом».
Если мы выиграем оба матча, то сделаем большой шаг вперед, но окончательно все определится только в конце чемпионата», – сказал хавбек «Барселоны».
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 62 очка после 24 матчей. На втором месте находится «Реал», у которого 56 очков после 25 игр.
Команда Хави сыграет в гостях с «Атлетиком» в 25-м туре Ла Лиги завтра, 12 марта. 19 марта каталонский клуб примет «Реал».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Надеюсь, будет долго защищать цвета Барселоны.
потом ЛЕ, сейчас осталась ЛЛ, но, по всей видимости, скоро цель будет выиграть Сегунду))