Де Йонг о победе в Ла Лиге: «За 4 года в «Барсе» я никогда не был так близко. Это наша главная цель»

Френки де Йонг рассказал о своей главной цели в «Барселоне».

«Я никогда не выигрывал . Это мой четвертый год в «Барсе», и я никогда не был так близко [к титулу]. Но впереди еще долгий путь.

Я хочу выиграть чемпионат, это наша главная цель, и мы отдадим все силы для ее достижения.

Каждая игра очень важна, но игра в Бильбао – одна из самых сложных, и ее необходимо выиграть перед класико. Мы сосредоточены на матче с «Атлетиком», но все знают, что на следующей неделе играть с « ».

Если мы выиграем оба матча, то сделаем большой шаг вперед, но окончательно все определится только в конце чемпионата», – сказал хавбек «Барселоны».

« » лидирует в чемпионате Испании, набрав 62 очка после 24 матчей. На втором месте находится «Реал», у которого 56 очков после 25 игр.

Команда Хави сыграет в гостях с «Атлетиком» в 25-м туре Ла Лиги завтра, 12 марта. 19 марта каталонский клуб примет «Реал».

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