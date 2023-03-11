Де Йонг о победе в Ла Лиге: «За 4 года в «Барсе» я никогда не был так близко. Это наша главная цель»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг рассказал о своей главной цели в «Барселоне».

«Я никогда не выигрывал Ла Лигу. Это мой четвертый год в «Барсе», и я никогда не был так близко [к титулу]. Но впереди еще долгий путь.

Я хочу выиграть чемпионат, это наша главная цель, и мы отдадим все силы для ее достижения.

Каждая игра очень важна, но игра в Бильбао – одна из самых сложных, и ее необходимо выиграть перед класико. Мы сосредоточены на матче с «Атлетиком», но все знают, что на следующей неделе играть с «Реалом».

Если мы выиграем оба матча, то сделаем большой шаг вперед, но окончательно все определится только в конце чемпионата», – сказал хавбек «Барселоны».

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 62 очка после 24 матчей. На втором месте находится «Реал», у которого 56 очков после 25 игр.

Команда Хави сыграет в гостях с «Атлетиком» в 25-м туре Ла Лиги завтра, 12 марта. 19 марта каталонский клуб примет «Реал».

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10 комментариев

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роберт888
Ответ Zidan GOAT
Так близок к чемпионству, и так близок к Сегунде одновременно )
😂это смешно .
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Карма такая карма
Ого, он уже 4 года пылит за сине-гранатовых и всё ещё без трофеев? Мне казалось, буквально года два назад перешёл.
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marshalericsson1357
Ответ Вечно Молодой
у Барсы всегда цели меняются относительно возможностей: в начале сезона - цель выиграть ЛЧ потом ЛЕ, сейчас осталась ЛЛ, но, по всей видимости, скоро цель будет выиграть Сегунду))
Ну да, зачем отказываться выиграть ЛЧ, вылетив оттуда?
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Сикарио
А в Сегунду за любимым клубцом пойдешь?))
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Кирилл
Де Йонг в этом году прям очень хорошо играет, не смотря на всю «эпопею», творившуюся летом.

Надеюсь, будет долго защищать цвета Барселоны.
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андрэ
Прокуратура в курсе и уже работает в этом направлении)))
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rigobersong
Может Барселона так близка не была из-за того, что там Френки назад/поперек, надеюсь вместе с польской древесиной летом спетляет как можно дальше от Ноу Камп:)
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Zidan GOAT
Так близок к чемпионству, и так близок к Сегунде одновременно )
+8
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meredow06
Удачи Барсе в такой трудный момент!
+8
-1
+7
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Вечно Молодой
у Барсы всегда цели меняются относительно возможностей: в начале сезона - цель выиграть ЛЧ
потом ЛЕ, сейчас осталась ЛЛ, но, по всей видимости, скоро цель будет выиграть Сегунду))
+6
-6
0
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