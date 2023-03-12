Во вторник, 14 марта, сыграют Порту и Интер в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Драгау».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Порту – Интер

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Порту – Интер